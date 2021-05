Vergangene Woche stehen die abgedeckten Kulissen und die Zuschauertribüne noch verwaist auf dem Konstanzer Münsterplatz. Ein trostloser Anblick, denn eigentlich sollte sie längst bespielt werden. Damals erklärte die Theater-Intendantin Karin Becker: „Wir wissen nichts. Das ist ein trauriger, sehr frustrierender Zustand.“

Doch dann kam vergangene Woche endlich die ersehnte neue Landesverordnung, die auch die zeitnahe Öffnung der Kultureinrichtungen berücksichtigt. Darin heißt es, dass Kulturveranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte und Kino im Freien in den Regionen unter 100 wieder möglich sind – und somit auch in Konstanz.

Untätig war das Theater-Team in der Zeit des Lockdowns dennoch nicht. Mit digitalen Formaten und Telefongeschichten suchte es die Nähe zu seinem Publikum. „Wir haben ältere Mitbürger zum Impfen gefahren und unsere Hausmeister verteilen Schnelltests an Kindergärten“, berichtet Karin Becker.

Trotz der harten Zeit, die hinter den Kulturschaffenden liegt, soll die kommende Spielzeit prickelnd und abwechslungsreich werden. Die Vorfreude ist Chefdramaturgin Doris Happl deutlich anzumerken. „22 tolle Produktionen gehen auf die Reise“, prognostiziert sie. Zwölf davon sind neue Produktionen, sechs Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung.

Das Motto für 2021/2022 ist ein Zitat von Jack Kerouac: „Wo gehen wir hin? Ich weiß nicht, aber wir müssen los.“ „Das Zitat umschreibt, was uns wichtig ist“, sagt Karin Becker, die nachdenklich anmerkt, dass Solidarität mehr denn je gefragt sein werde. „Die Gesellschaft wird nach Corona nicht mehr die gleiche sein – wahrscheinlich auch nicht besser.“

Die Spielzeiten im Überblick Stadttheater 24. September: „Die Verlorenen“ von Ewald Palmetshofer (Stück des Jahres 2020, Theater-heute)



Sprachgewaltig und mit trockenem Witz komme das Gegenwartsstück „Die Verlorenen“ des österreichischen Dramatikers Ewald Palmetshofer daher, schildert Dramaturgin Hannah Stollmayer. Es gehe um die Flucht in die Einsamkeit und letztlich um die Erkenntnis, dass man seinem Leben nicht entfliehen kann.



29. Oktober: „Anna Karenina“ von Armin Petras nach Leo Tolstoj



14. November: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach Michael Ende



26. November: „Die 39 Stufen“, Kriminalkomödie von John Buchan nach Alfred Hitchcock





21. Januar 2022: „Das Licht im Kasten“ von Elfriede Jelinek



18. Februar 2022: „Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“ von Heinrich Böll



25. März 2022: „The Black Rider“, Musical von William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson



22. April 2022: „Bodybild“ von Julia Haenni



20. Mai 2022: „Königin Lear“ von Tom Lanoye nach Shakespeare Spiegelhalle 26. September: „Hin und her“ nach Ödön von Horvath



Doris Happl schwärmt von den engagierten Laiendarstellerinnen und -darstellern des im vergangenen Jahr am Theater gegründeten Stadtensembles, bei dem 14- bis 77-Jährige mitwirken und ihre Erfahrungen mit Grenzen und Grenzüberschreitungen in die Produktion „Hin und Her“ nach Ödön von Horváth einfließen ließen. „Eine Komödie, die sich zu einem abgefahrenen Sommernachtstraum entwickelt“, schildert Happl.



16. Oktober: „Der fabelhafte Die“ von Sergej Gößner



Stolz ist Kristo Sagor, Leiter des Jungen Theaters, auf den jungen Autor Sergej Gößner. „Wir haben ihm den Auftrag gegeben, für Kinder ab zehn Jahren ein Stück zum Thema Geschlechteridentität zu schreiben“, erläutert er und erzählt von dem Stück „Der fabelhafte Die“: Ist es eine Ente oder ein Schwan? „Klaus-Peter sagt, er wäre eine Ente. Die anderen sagen, er wäre ein Schwan.“ Das Grundthema ist eingebettet in eine fabelhafte, schillernde Geschichte, oder, wie Sagor beschreibt: „Anekdotenartige Handlungsstränge werden zu einer Pointe zusammengeführt.“



11. Dezember: „Muttersprache Mameloschen“ von Sasha Marianna Salzmann





12. Februar 2022: „Roadtrip mit Laschgirl und Beyoncé“ von Tjibbe Veldkamp



2. April 2022: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ von Edward Albee



21. Mai 2022: „Expedition Mitte“, immersives Theaterprojekt von Philipp J. Ehmann



Regisseur Philipp J. Ehmann wird erneut mit einem immersiven Theaterprojekt in Konstanz vorstellig, wobei die Zuschauer nicht nur in den Bann der Geschichte gezogen werden und Fiktion und Realität verschmelzen. Sie müssen auch interagieren. „Expedition Mitte“ heißt das Stück, bei dem es um das Thema gehe: „Was lauert in den Erdschichten nach einer Umweltkatastrophe?“, so Hannah Stollmayer. Werkstatt 25. September: „All das Schöne“ von Duncan Macmillan



„Eine geballte Ladung positiver Energie“ stellt Dramaturgin Romana Lautner mit dem Stück „All das Schöne“ von Duncan Macmillan in Aussicht. Das Stück handle von einem Siebenjährigen, dessen Mutter einen Selbstmordversuch gemacht hatte. Der Junge wolle sie davon überzeugen, warum es sich zu leben lohnt und schreibt eine Liste, mit einer Million Dingen, die zu tun seien. „Das Publikum bekommt einen Rucksack voller Ideen, die das Leben lebenswert machen“, kündigt Lautner an.



21. November: „Angeknipst!“, Familienstück von Barbara Fuchs und Jörg Ritzenhoff



29. Januar 2022: „Jeeps“ von Nora Abdel-Maksoud



26. März 2022: „Unser Lehrer ist ein Troll“ von Dennis Kelly



14. Mai 2022: „Feuersturm“ von David Paquet Münsterplatz 18. Juni 2022: „Nosferatu“, eine Schauermär von Stephan Teuwissen



Ein weiterer Höhepunkt ist mit der Uraufführung von „Nosferatu – eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle in vierzehn, teilweise schrecklichen Bildern von Stephan Teuwissen“ als Freiluftspiel im Juni 2022 auf dem Münsterplatz geplant. „Das Stadtensemble wird mitspielen,“ kündigt Doris Happl an. Sie freut sich, dass der Autor „Nosferatu für uns neu geschrieben hat“.