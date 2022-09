Milana ist es ein bisschen langweilig. Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind hier, an der Notunterkunft, für eine Neunjährige begrenzt. Auch an den heißen Sommertagen, an denen man den Tag ohnehin nicht in der aufgeheizten Turnhalle verbringen kann. Alle Bewohner der Notunterkunft sind deshalb draußen im Schatten. Auf Aufforderung ihrer Großmutter läuft Milana zurück an ihren Schlafplatz und holt eine Bürste. Ihre Oma bürstet ihr liebevoll die langen Haare.

Albina Chukulenko und Milana, neun Jahre, sind vor ein paar Wochen mit dem Zug nach Konstanz gekommen. Sie stammen aus Dnipro, einer Stadt im Herzen der Ukraine, die nicht weit von der Front entfernt liegt. Nun wohnen sie – vorübergehend – in der Zeppelinhalle in Konstanz, die als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge hergerichtet wurde.

Es ist nicht der Regelfall, aber es kommt vor, dass Kinder nicht mit Eltern oder Mutter, sondern mit einer anderen Begleitperson, häufig ihrer Großmutter, aus der Ukraine fliehen. So wie Milana. Milanas Mutter wollte in ihrer Heimat bleiben, berichtet die 48-jährige Albina. „Sie arbeitet und will ihren Mann nicht allein zurücklassen“, berichtet sie weiter. Dabei muss das Ehepaar ohnehin die vorübergehende Trennung in Kauf nehmen: Milanas Vater ist eingezogen, er ist Soldat in einem Krieg, den in der Ukraine niemand wollte.

Als die Lage instabil wird, fliehen sie

Albina beschloss nach langem Zögern, doch nach Deutschland zu fliehen. Die Lage in Dnipro wurde immer instabiler, das Leben im Keller immer unerträglicher. Ihre Enkeltochter nahm sie mit, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie habe noch fünf weitere Enkel, teilweise jünger als Milana. Doch nur die Neunjährige wollte mit, sie sei eben „Omas Mädchen“.

Ganz regulär kann die Behandlung der mit Enkeln anreisenden Großmütter von den Behörden tatsächlich nicht erfolgen. Laut Gesetz handelt es sich bei den Kindern um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA). Ihre Betreuung fällt in die Zuständigkeit des Jugendamts. „In der Gesamtzahl der ukrainischen Flüchtlinge sind es nicht viele, die in dieser Konstellation anreisen“, sagt Alfred Kaufmann, Leiter des städtischen Sozial- und Jugendamts Konstanz.

Unter den etwa 1000 Ukrainern, die nach Konstanz geflohen seien, gebe es lediglich acht Fälle, bei denen die Kinder nicht von der Mutter oder den Eltern begleitet würden, sondern von der Großmutter oder, wie in einem Fall, von der Patentante. Die jeweiligen Kindern seien zwischen sieben und 17 Jahre alt.

„Das Kindeswohl steht bei allem im Zentrum“

Bei all diesen Konstellationen komme es zu einem Hausbesuch durch den Sozialen Dienst, erläutert Kaufmann weiter. Dabei gehe es um das Kindeswohl, also auch darum, ob die begleitende Person mit der Verantwortung zurechtkomme. „Die wenigsten haben Vollmachten von den Eltern der Kinder dabei.“ Das allerdings sei kein großes Problem, es gebe inzwischen ein landesweit genutztes Formular der Jugendämter – ins Ukrainische übersetzt – das die leiblichen Eltern in der Ukraine ausfüllen können.

Noch wichtiger aber sei, dass es den beteiligten Kindern gut gehe. Drei der in Konstanz lebenden Großmütter würden deshalb durch das Jugendamt unterstützt, erklärt Markus Schubert, Leiter des Sozialen Dienstes. „Das können regelmäßige Besuche von einem Sozialarbeiter sein“, sagt er, „um die Großmutter ein wenig zu entlasten. Oder auch Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge.“ In einem Fall sei es möglich, dass das Kind autistische Züge zeige, auch dann gebe es Begleitung.

In einem Fall allerdings sei ein Kind in Obhut genommen worden: Dieses Kind sei allerdings nicht mit seiner Großmutter angereist. „Das Kindeswohl steht bei allem im Zentrum“, betont Kaufmann. Ein Gericht hat anschließend zu entscheiden, ob das Kind zurück zu der begleitenden Bezugsperson kommt oder nicht.

Was bei einer Inobhutnahme passiert Bekommt das Jugendamt durch andere Personen oder eigene Beobachtung mit, dass das Kindeswohl gefährdet ist, muss es eingreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um ein Flüchtlings- oder einheimisches Kind geht. Ist das seelische und körperliche Wohl des Kindes akut gefährdet, nimmt das Jugendamt das Kind in Obhut. Es kommt vorübergehend in eine Einrichtung (Kinderheim oder Wohngruppe) oder zu einer Bereitschaftspflegefamilie, wenn es noch klein ist. Ein Familienrichter muss dann entscheiden, ob es langfristig in Obhut des Staates bleibt oder zu den Eltern oder bislang verantwortlichen Bezugspersonen zurückkann.

So funktioniert die finanzielle Unterstützung

Unterstützende Geldzahlungen erhalten die Großmütter, die mit Enkel geflohen sind, ebenfalls. Ein wenig komplizierter als bei Müttern mit ihren Kindern sei es allerdings, räumt Schubert ein. Eine Großmutter mit einem 17-jährigen Enkel etwa bekomme Sozialleistungen für sich und das Enkelkind vom Jobcenter. Sei das Kind erst zehn Jahre alt, so erhalte sie Geld für sich vom Jobcenter, für das Kind aber vom Jugendamt.

Sei die Großmutter älter als 65, erhalte sie das Geld vom Sozialamt. Ähnlich sei es, wenn Bedarf an „Hilfen zur Erziehung“ bestehe. Dann werde das Enkelkind über das Sozialamt unterstützt und erhalte außerdem ambulante Hilfen. Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes seien aber bereit, bei der Antragsstellung zu helfen.

Leicht sei es dennoch oft nicht für geflüchtete Großmütter mit ihren Enkeln, berichtet Olga Likhochest, die selbst geflüchtet ist und sich nun darum bemüht, ihren Landsleuten in den Notunterkünften zu helfen. „Das Problem ist nicht die Anmeldung und auch nicht die Sozialhilfe“, sagt sie. Schwierig werde es, wenn andere Probleme aufträten.

So brauche Milana bald eine Operation an den Polypen, weil ihr nachts das Atmen schwerfalle. „Für das Einverständnis zur OP braucht Albina Chukulenko eine beglaubigte Übersetzung der Elternvollmacht“, berichtet sie. Das sei zum einen ein langwieriger Prozess, zweitens eine teure Angelegenheit. Habe man lediglich Einkünfte aus der Sozialkasse, könne man sich eine beglaubigte Übersetzung kaum leisten.

Außerdem müsse Milana, sobald sie sechs Monate in Deutschland ist, zur Schule gehen. Darauf müsse Albina Chukulenko vorbereitet werden, da sie bislang davon ausgehe, dass Milana auch am Online-Unterricht der ukrainischen Schule teilnehmen könne.

Wie lang Albina Chukulenko und Milana in Konstanz bleiben, ist für die beiden aber ohnehin unklar. Die 48-Jährige vermisst ihre Heimat sehr, ihr Haus und die Aufgaben für die Familie: „Zuhause habe ich immer für alle gekocht“, erzählt sie. Milana wiederum telefoniert regelmäßig mit ihrer Mama, jedenfalls sofern der Empfang funktioniert. Auf die Frage, wen sie in ihrer Heimat am meisten vermisst, antwortet sie Erstaunliches: „den Großvater“.