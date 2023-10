Das Appenzellerland scheint wie in einem Bilderbuch: Ein beeindruckender Berg reiht sich an den anderen. Und obwohl man es zunächst nicht denkt, liegt der Ort auch für Nicht-Autofahrer relativ nah am Bodensee: Rund eine Stunde und 30 Minuten dauert die Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Für Konstanzer hat das Appenzellerland abwechslungsreiche Aktivitäten zu bieten.

Und mit dem neuen Bodensee-Ticket können alle Züge, Busse und zwei Fähren aus der Umgebung in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt werden – bis zu drei Tage lang. Von Konstanz aus geht das besonders bequem: Inzwischen fährt der Bodensee-Express jede Stunde direkt nach St. Gallen und Herisau. Die Fahrt dauert etwa 40 Minuten.

Das Bodensee-Ticket: Wo es gilt und was es kostet Das Bodensee-Ticket ist vielen Einheimischen auch als Euregio-Tageskarte bekannt. Sie kostet pro Person 23 bis 38 Euro – je nachdem, ob es für die Ost-, West-, oder Südzone gilt. Der Drei-Tages-Pass für die Ost- und Westzone beträgt 44 Euro, mit der Zusatzzone Süd sind es 59 Euro. In der Westzone können der Hochrhein, der Untersee, der Überlinger See und der westliche Obersee entdeckt werden. Die Ostzone umfasst den gesamten Obersee und die Südzone das Appenzellerland. So können Konstanzer mit dem Bodensee-Ticket zum Beispiel die Gemeinden im Appenzellerland erkunden – und das an einem Tag. Zu kaufen gibt es das Ticket in Deutschland bei allen Verkaufsstellen der Deutschen Bahn im Geltungsbereich des Tickets. Aber auch bei den Automaten der Oberschwaben-Bahn, bei den Verkaufsstellen der Bodensee-Schiffsbetriebe sowie bei Busfahrern vom Regionalverkehr Alb-Bodensee und bei Tourist-Informationen kann man das Ticket kaufen. In Österreich ist es bei den Verkaufsstellen der Österreichischen Bundesbahnen, an den Mobilpunkten des Verkehrsverbunds Vorarlbergs und bei Busfahrern von Land- und Stadtbussen erhältlich. In der Schweiz gibt es das Ticket bei allen Bahnhöfen und Bahnhof-Automaten im Geltungsbereich des Tickets und an den Automaten in den Stadtbussen von Frauenfeld, Kreuzlingen und St. Gallen.

Der früheste Zug nach St. Gallen fährt in Konstanz um 06.09 Uhr ab. Die Stadt Sankt Gallen ist ein super Ausflugsziel: Der Stiftsbezirk zählt zum Weltkulturerbe. Das Herzstück des Bezirks bildet die Stiftsbibliothek. Sie gehört mit ihrem Barocksaal und der Rokoko-Ausstattung zu den ältesten und schönsten Schweizer Bibliotheken. Für 18 Franken können Besucher drei Ausstellungen im Weltkulturerbe anschauen – darunter eine in der Stiftsbibliothek. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt, für Studenten, Schüler und Gruppen ab 10 Personen gibt es Ermäßigungen.

Der früheste Zug nach St. Gallen fährt in Konstanz um 06.09 Uhr ab. Die Stadt Sankt Gallen ist ein super Ausflugsziel: Der Stiftsbezirk zählt zum Weltkulturerbe. Das Herzstück des Bezirks bildet die Stiftsbibliothek. Sie gehört mit ihrem Barocksaal und der Rokoko-Ausstattung zu den ältesten und schönsten Schweizer Bibliotheken. Für 18 Franken können Besucher drei Ausstellungen im Weltkulturerbe anschauen – darunter eine in der Stiftsbibliothek. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt, für Studenten, Schüler und Gruppen ab 10 Personen gibt es Ermäßigungen. Für Schokoladenfans: Familien mit Kindern könnten dem Chocolarium in Sankt Gallen einen Besuch abstatten. Die Schokoladenfabrik bietet einen Erlebnis-Rundgang sowie Schokoladenkurse an und gibt Einblicke in die Produktion der Firma Munz und Minor. Für Erwachsene liegt der Eintrittspreis bei 14 Franken, Kinder bis 15 Jahre zahlen 8 Franken. Besucher bis vier Jahre zahlen keinen Eintritt. Für Rentner, Studenten und Lehrlinge gibt es günstigere Preise.

Für Geschichtsinteressierte: Herisau hat ebenfallen einiges zu bieten: In der Gemeinde liegt die älteste Siedlung des Appenzellerlandes – der Schwänberg. Das Schwänberger Rathaus ist ein beeindruckendes Gebäude im Stil der Spätrenaissance. Jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr ist es zur freien Besichtigung geöffnet. Außerdem befindet sich dort ein historisches Museum, das geführte Rundgänge für Besucher anbietet.

Wer außerdem einen Einblick in Herisaus alte Gebäude bekommen möchte, für den ist der Kulturpfad ideal. Der etwa einstündige Weg führt durch die alten Gassen und Hauptstraßen im Zentrum von Herisau. Die Besucher werden an Kaufmanns- und Fabrikantenpalästen, aber auch an einfachen Bürgerhäusern und Hinterhöfen vorbeigeführt. Oder man wählt den entspannteren Weg und spaziert vom Höhenweg zum Aussichtspunkt Lutzenland – mit Blick auf die Appenzeller Berglandschaft und den Säntis. Von Herisau fährt der späteste durchgehende Zug um 21.05 Uhr zurück nach Konstanz.

Wen es weiter in die Natur zieht, kann bis in den Herbst hinein zum Seealpsee im Alpsteingebiet wandern. Dabei sollte man an feste Schuhe denken. Man fährt von Konstanz nach Herisau und im Anschluss weiter nach Wasserauen. Dort angekommen, steht die einstündige Wanderung zum See bevor. Am See befindet sich auch das Berggasthaus Seealpsee und das Gasthaus Forelle – an den Feuerstellen kann aber genauso eigenes Essen zubereitet werden. Es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten dort. Nach der Mahlzeit können die Wanderer wieder zurück nach Wasserauen wandern und einen Zug nach Herisau und anschließend nach Konstanz nehmen.

Wen es weiter in die Natur zieht, kann bis in den Herbst hinein zum Seealpsee im Alpsteingebiet wandern. Dabei sollte man an feste Schuhe denken. Man fährt von Konstanz nach Herisau und im Anschluss weiter nach Wasserauen. Dort angekommen, steht die einstündige Wanderung zum See bevor. Am See befindet sich auch das Berggasthaus Seealpsee und das Gasthaus Forelle – an den Feuerstellen kann aber genauso eigenes Essen zubereitet werden. Es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten dort. Nach der Mahlzeit können die Wanderer wieder zurück nach Wasserauen wandern und einen Zug nach Herisau und anschließend nach Konstanz nehmen. Für Genießer: Außerdem könnten Konstanzer nach Appenzell fahren. Die alten Gassen in Appenzell sind sehenswert, auch ein Café-Besuch ist eine Option. Man kann dort das bekannte Appenzeller Bier und den Appenzeller Kräuterschnaps kaufen. Auch der Appenzeller Käse mit Rohmilch aus der Landwirtschaft um den Säntis ist allseits bekannt. Von Appenzell fährt um 17.30 Uhr ein Zug nach Herisau. Um 18.05 Uhr fährt der Anschlusszug in Herisau ab, der um 18.49 in Konstanz eintrifft. Alternativ fahren auch um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr noch Züge in Appenzell ab, bei denen der direkte Anschlusszug von Herisau nach Konstanz erreicht wird.

Für Bergwanderer: Wer sich eine größere Wanderung zutraut und über eine ordentliche Fitness verfügt, kann sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Wanderung auf den Kronberg (1663 Meter) oder auf den Hohen Kasten (1794 Meter) unternehmen. Auf den Kronberg startet die Tour in Jakobsbad, direkt an der Bahnlinie Herisau-Appenzell. Der Weg auf den Hohen Kasten beginnt in Brülisau, das per Bus gut zu erreichen ist. Auf beide Gipfel führt auch eine Seilbahn, die Wanderer zum Beispiel für den Anstieg nehmen können.

Das Appenzellerland bietet also einige abwechslungsreiche Aktivitäten, um dem Alltag zu entkommen. Auch wer nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, kommt nicht zu kurz. Die guten Verkehrsanbindungen in der Schweiz und das Bodensee-Ticket ermöglichen es den Besuchern außerdem, mehrere sehenswerte Orte an einem Tag zu entdecken – ohne das Auto benutzen zu müssen.