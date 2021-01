Konstanz vor 57 Minuten

Mit dem Tretroller zum Krankenbett

Wie hat sich Pflegeberuf gewandelt? Markus Nabholz muss es wissen: Er ging nach 45 Berufsjahren am Krankenhaus in Konstanz in Rente. Auf einer Skala von eins bis zehn vergibt er Wertungen über die Veränderungen in seinem Beruf.