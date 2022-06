Konstanz vor 32 Minuten

Mit dem Neun-Euro-Ticket nach Konstanz: „Der Zug war so voll, dass die Türen erst nicht zugingen“

Überfüllte Waggons und längere Wartezeiten am Pfingstwochenende: Ab Singen war Richtung Bodensee zeitweise kein Zustieg mehr möglich. Was sagen die Fahrgäste, die in Konstanz ankommen über ihre Anreise?