Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in Konstanz am vergangenen Wochenende aus dem Verkehr ziehen müssen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, waren die Beteiligten dabei stark alkoholisiert.

Autofahrer rammt Ampel

So ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Riedstraße gekommen. Ein 42-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Breslauer Straße und wollte in die Riedstraße einbiegen, wie die Polizei ausführte. Aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer eines Citroen allerdings von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel.

Er versuchte daraufhin wohl zu fliehen, doch sein Fahrzeug war durch den Unfall fahruntüchtig geworden. Die eingetroffene Polizei führte aufgrund von starkem Alkoholgeruch einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von zwei Promille, die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein.

Zu einem zweiten Zwischenfall ist es laut einer weiteren Mitteilung mit einem Radfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Eine Polizeistreife hat gegen 2.45 Uhr einen 54-jährigen Radfahrer kontrolliert, da dieser mit „starken Schlangenlinien über die gesamte Breite des Fahrradweges“ unterwegs war, wie die Polizei schreibt. In der Folge stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein entsprechender Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

Darüber hinaus kontrollierte die Polizei am Samstagabend gegen 21.15 Uhr einen 37-jährigen Radfahrer. Dieser war zuvor in Richtung der Alten Rheinbrücke auf dem linken Fahrstreifen entgegen seiner Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Eine 39-Jährige konnte dem Radler gerade noch ausweichen und verständigte die Polizei. Diese führte einen Alkoholtest bei dem 37-Jährigen durch. Der Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten in allen drei Fällen eine ärztliche Blutprobe.