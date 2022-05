In der Steinstraße ist es am Sonntag, 15. Mai, gegen 18 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Pressestelle des Polizeireviers Konstanz streifte ein 38-jähriger Opel-Fahrer zuerst beim Ausparken ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Als der Mann anschließend auf die Fahrbahn einfahren wollte, rammte er einen 17-jährigen Rollerfahrer.

Der Jugendliche stürzte durch den Zusammenstoß und wurde dabei leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizisten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 2,9 Promille. Der Opel-Fahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Die Beamten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr gegen den 38-jährigen Mann ein. Der Schaden am Roller beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro, am Opel sowie dem Fahrzeug, das der betrunkene Autofahrer gestreift hatte, soll ein Schaden von je 1500 Euro entstanden sein.