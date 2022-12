Marvin Widmann sitzt auf dem Sofa seines eigenen Studios im Konstanzer Industriegebiet, trinkt Eistee und erzählt davon, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Die Schule kommt darin nicht vor, obwohl Marvin 16 Jahre alt ist und bis zur Volljährigkeit schulpflichtig wäre.

Doch er ließ sich von der Schulpflicht befreien. Lehrer, Eltern und sogar das Familiengericht unterstützen ihn – schließlich hat der Jugendliche einen klaren Plan, lukrative Aufträge und jede Menge Ideen.

Zwischen diesen Geschäftspartnern liegen einige Jahre, doch das stört weder Marvin Widmann noch Roberto Blanco. | Bild: Oliver Hanser

Rund 15 Stunden am Tag sitzt Marvin vor einem Bildschirm: Seine Zukunft sieht er im Internet. Videos produzieren und schneiden, seinen eigenen YouTube-Kanal namens Vectix bestücken, Websites bauen und Social-Media-Aktivitäten für Kunden betreuen, das ist sein Ding. Auf seinem Kanal spricht er über Themen wie Geld verdienen als unter 18-Jähriger, finanzielle Freiheit und Selbstentwicklung.

„Mein Ziel ist es, andere Menschen auch zu motivieren, etwas aus ihren Talenten zu machen“, sagt Marvin, der sich selbst als diszipliniert bezeichnet. Aus gutem Grund: Sein Arbeitstag beginnt mit Liegestützen und einer kalten Dusche.

„Normal ging schon in der Kindheit nicht“

Marvin wusste schon lange, wo seine Stärken liegen. Sein Vater Claus Widmann erzählt: „Normal ging bei ihm schon in der Kindheit nicht. Legosteine hat er nicht nur gestapelt, sondern sie in der Luft hängend auf den Teppich gelegt. Als er seinen ersten Computer bekam, hat er ausgelotet, was der alles kann.“

Mit elf Jahren produzierte er seine ersten YouTube-Videos, nahm mit zwölf Jahren bezahlte Aufträge an. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie verdient der heute 16-Jährige regelmäßig Geld, und Ende November 2022 erreichte er sein erstes großes Ziel: die Unternehmensgründung mit ihm als Geschäftsführer. „Das Taschengeld wurde jetzt abgeschafft“, sagt er und lacht.

Marvin Widmann ist sogar im Europapark im Einsatz: Er filmt Inhaber Roland Mack im Gespräch mit Schlagersänger Roberto Blanco. | Bild: Sonja Widmann

Dabei fiel ihm die Selbstständigkeit nicht in den Schoß. Marvin investierte viele Gedanken und Gespräche. Zunächst wandte er sich an seine Eltern und seine Coaches an der Gemeinschaftsschule Gebhard. Lehrer Johannes Hezel erinnert sich: „Marvin kam zu meinem Teampartner und mir und hat uns in einer halben Stunde auf dem Pausenhof einen vollständigen Businessplan sowie Konzepte für weitere Geschäftsideen heruntergebetet. Dies hat er mit einer so vielseitigen Sichtweise getan, dass mein Teampartner und ich erst einmal baff waren.“

Die Coaches bekräftigten ihn in seinem Vorhaben, ein Unternehmen zu gründen. Auch seine Eltern waren dafür. „Natürlich ist man zunächst überrumpelt, wenn dein Kind sagt, es will mit der Schule aufhören“, sagt Claus Widmann. Doch auch sie waren beeindruckt vom Tatendrang und dem Wissen ihres Sohnes. Also ließ Marvin sich mit Hilfe seiner Eltern vor dem Konstanzer Amtsgericht bescheinigen, dass er im Alter von 16 Jahren die volle Geschäftsfähigkeit besitzt.

Das Urteil des Gerichts Im November 2021 beantragte Familie Widmann eine „Ermächtigung zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts nach §112 BGB“. Dieser Paragraf bezieht sich auf die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger. In der Beurteilung schrieb die Rechtspflegerin: „Die Eltern und Herr Widmann wurden persönlich gehört. Marvin Widmann hat dabei einen sehr reifen, selbstbewussten, zielstrebigen und vernünftigen Eindruck hinterlassen. Dies lässt den Schluss zu, dass er die Reife besitzt, sich im Rechts- und Erwerbsleben schon im Wesentlichen wie ein Volljähriger zu benehmen.“

Dennoch ging er zunächst weiter in den Unterricht. Als Marvin in diesem Sommer die Mittlere Reife in der Tasche hatte, wechselte er ans Technische Gymnasium der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (ZGK), Fachrichtung Mediendesign. Schon nach einem Monat war seine Zeit dort allerdings beendet. „Als die Lehrer uns die Inhalte vorstellten, dachte ich: Da kann ich ja direkt den Abschluss machen“, erzählt Marvin und grinst. Nun war die Zeit endgültig reif für die eigene Firma.

Im Konstanzer Industriegebiet hat der 16-jährige Marvin Widmann sein eigenes Studio. | Bild: Kirsten Astor

Mit 16 geschäftsfähig – und nicht mehr schulpflichtig

Doch einfach so mit der Schule aufzuhören, ist rechtlich nicht möglich: Bis zur Volljährigkeit gilt die Schulpflicht. Deshalb beantragte Marvin die Befreiung. Martin Pohlmann-Strakhof als Geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz stimmte der Befreiung von der Berufsschulpflicht zu – unter Auflagen. So muss Marvin dem Schulleiter der Zeppelin-Gewerbeschule, Thomas Klumpp, alle drei Monate über seine selbstständige Tätigkeit berichten und Vorträge vor Schulklassen halten. Dabei soll er von seinem Weg in die Selbstständigkeit, überwundenen Hindernissen und seiner Motivation berichten.

Nun sucht Marvin seinen ersten Mitarbeiter, der für ihn Videos schneidet und produziert. „Ich will nächstes Jahr 25.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal haben“, gibt er als Zielmarke an. Momentan hat er rund 4800. Seine ehemaligen Lehrer trauen ihm auf jeden Fall Erfolg zu.

Das sagen seine Lehrer Lerncoach Johannes Hezel von der Gebhardschule sagt: „Marvin hat sich seit der 6. Klasse zu einem selbstbewussten, gut organisierten und zielstrebigen jungen Menschen entwickelt, der sich in einigen, vor allem technischen, Bereichen unglaubliches Wissen angeeignet hat.“ Thomas Klumpp, Leiter des Gymnasiums an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, äußert sich ähnlich: „Ich habe Marvin als sehr selbstständigen, gewissenhaften Schüler kennengelernt. (…) Ich halte ihn für einen äußerst reifen und zielstrebigen Menschen, der seinen Weg mit Erfolg gehen wird. Marvin ist ein Beispiel dafür, dass man auch ohne Abitur viel erreichen kann.“

„Marvin ist ein Beispiel dafür, dass man auch ohne Abitur viel erreichen kann“, findet Thomas Klumpp, Leiter des Technischen Gymnasiums an der Zeppelin-Gewerbeschule. | Bild: Dominik Sinner

Roberto Blanco und Dieter Hallervorden vertrauen ihm

Und das tun auch bekannte Persönlichkeiten wie Roberto Blanco und Dieter Hallervorden. „Mit Roberto habe ich einige Videos für seinen YouTube-Kanal gedreht“, sagt der 16-Jährige, so auch kürzlich im Europapark mit Inhaber Roland Mack. „Im Februar arbeite ich mit Roberto und seinem Freund Dieter Hallervorden zusammen“, erzählt Marvin.

Der Schlagersänger Blanco, der im Schweizer Ermatingen lebt, war sogar bei der Feier zu Marvins Unternehmensgründung anwesend. Dem SÜDKURIER sagte der gebürtige Kubaner: „Ob jemand jung oder alt ist, ist egal. Hauptsache, jemand macht seine Aufgabe gut, und das tut Marvin. Er ist sehr begabt.“