Mit 154 Kilometern pro Stunde auf der Landstraße! Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstag, 11. Februar, einen Raser zwischen Kesswill und Güttingen aus dem Verkehr gezogen.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde der Mann kurz nach 14.30 Uhr auf der Hauptstraße 13 am südlichen Bodenseeufer erwischt. Nach Abzug der Sicherheitsmarge habe der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 um 69 Kilometer pro Stunde überschritten, was einem Raserdelikt entspreche.

Die Fahrerlaubnis des 31-Jährigen wurde eingezogen.