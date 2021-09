von Priscilla Ogundipe

Das Wahlamt der Stadt Konstanz weist darauf hin, dass eine private Initiative aktuell Unterlagen in den Umlauf bringt, die den offiziellen Briefwahlunterlagen farblich ähneln. Manuela Leirer von der Wahlleitung erklärt: „Wir möchten vermeiden, dass Missverständnisse entstehen und Bürger und Bürgerinnen glauben, sie hätten schon gewählt, obwohl sie die offiziellen Unterlagen vielleicht noch gar nicht erhalten haben.“

Die Stadt Konstanz bittet daher Wahlberechtigte, die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl beantragt haben, zu überprüfen, ob sie die richtigen Dokumente erhalten und korrekt ausgefüllt haben, sofern sie ihre Unterlagen bereits bekommen haben.

Auf dem Briefumschlag, in dem die amtlichen Briefwahlunterlagen verschickt werden, ist „Amtliche Wahlsache“ aufgedruckt, außerdem ist der Absender die Projektgruppe Wahlen der Stadt Konstanz. Die offiziellen Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 26. September werden seit dem 23. August verschickt, teilt die Stadtverwaltung mit.

So funktioniert die Briefwahl Wer per Brief wählen möchte, muss die Briefwahlunterlagen beantragen – sie werden nicht automatisch verschickt. Der graue Umschlag, der in den Briefkasten eingeworfen wird, ist mit der Aufschrift „Amtliche Wahlsache“ bedruckt, ebenso wie der Umschlag, mit dem die Wahlbenachrichtigung versendet wird, so die Stadtverwaltung.

Im Briefumschlag befinden sich die Briefwahlunterlagen: der Wahlschein (weiß), der amtliche Stimmzettel (grau), der amtliche Stimmzettelumschlag (blau), der amtliche Wahlbriefumschlag (rot) sowie ein Merkblatt, das erklärt, wie die Briefwahl funktioniert. Der Wahlbrief muss bis Sonntag, 26. September, um 18 Uhr, im Konstanzer Rathaus, in den Verwaltungsgebäuden oder in den Ortsverwaltungen eingegangen sein.

So erkennen Sie den Unterschied

Bei den Unterlagen der privaten Initiative handle es sich ebenfalls um einen roten Stimmzettelumschlag, einen blauen Versandumschlag sowie einen rosafarbenen Stimmzettel, auf dem die eigene Meinung zu vier Fragestellungen abgefragt wird. Der blaue Wahlbriefumschlag der Initiative sei mit deren Logo gekennzeichnet, schreibt Sina Wamsler vom Pressereferat der Stadt Konstanz.

Sowohl Landeswahlleiterin als auch Bundeswahlleiter sind inzwischen über diesen Vorgang informiert. In einer Mitteilung heißt es: „Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, um gegen die Versendung der Unterlagen vorgehen zu können.“ Zudem würden keine Symbole staatlicher Stellen genutzt. Die Landeswahlleitung halte außerdem eine Verwechslung der Unterlagen der Initiative mit den Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl für nahezu ausgeschlossen.

Sollten dennoch Zweifel bestehen, ob es sich bei Ihren um die offiziellen Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl handelt, können sich Wahlberechtigte bei der Projektgruppe „Wahlen der Stadt Konstanz“ unter der Telefonnummer (07531) 900-3333 melden.