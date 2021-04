Bodensee Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Mikroplastik bedroht den Bodensee: Wie kann die Wasserqualität langfristig gesichert werden?

Mikroplastik belastet die Wasserqualität vieler Seen in Europa. Der Bodensee steht im Vergleich zu anderen europäischen Gewässern gut da – und dient in Studien sogar als Referenz. Dennoch droht auch hier eine Verschmutzung mit Plastik, weswegen die Bodensee-Stiftung gemeinsam mit den Kommunen handeln will.