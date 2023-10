In der Flüchtlingsunterkunft am Zollvorstau im Konstanzer Industriegebiet ist es bereits in der Nacht zum Mittwoch, 25. Oktober, zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Wie Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitagabend mitteilten, gerieten kurz nach Mitternacht in der Leichtbauhalle auf der Claude-Dornier-Straße ein „junger Erwachsener“ und ein 22-Jähriger in Streit. Schließlich zückte der Erste ein Messer und stach auf den anderen ein, der dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Ein 29-jähriger und ein 20 Jahre alter Mitbewohner trugen den Angaben zufolge bei Schlichtungsversuchen leichte Schnittverletzungen davon. Wie alt genau der mutmaßliche Täter ist und aus welchen Ländern die Beteiligten kommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei auch auf Nachfrage nicht mit. Erst für nächste Woche wurden weitere Einzelheiten angekündigt.

Stockbetten in einem der Zimmer in der Leichtbauhalle auf dem Vorstauraum im Industriegebiet. | Bild: Claudia Wagner | SK-Archiv

Der Tatverdächtige wurde am Tatort festgenommen und sitzt nach der Entscheidung eines Haftrichters am Amtsgericht Konstanz mittlerweile in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen des Angriffs ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil. Die Notunterkunft mit 450 Plätzen war erst in diesem Jahr eröffnet worden. Sie ist derzeit nicht komplett ausgelastet. Ein Teil der Bewohner war zuvor auf dem Areal Klein Venedig untergebracht – ebenfalls in einer solchen Halle. Die Einrichtung ist mit Ukrainern und Asylbewerbern aus mehreren anderen Ländern belegt.