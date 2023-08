Beamte des Polizeireviers Konstanz haben bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Reichenaustraße am Montagabend, 7. August, einen Raser erwischt. Wie aus einer Pressenotiz des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht, war der junge Mann dabei deutlich zu flott unterwegs. Der 25-Jährige sei um kurz nach Mitternacht mit einem Mercedes auf der Reichenaustraße in Richtung Europabrücke unterwegs gewesen.

„Im 30er-Bereich auf Höhe des Bodenseeforums geriet der junge Mann mit einem Tempo von rund 75 km/h in die Geschwindigkeitskontrolle“, heißt es in der Pressemeldung. Die Konsequenzen für den jungen Mann sind hart: Er kassiert einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem muss er mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Es ist nicht der erste Fall auf dieser Strecke in den vergangenen Monaten, wurde doch im Februar ein Raser gleich zweimal dort geblitzt – einmal mit 98, wenig später mit 136 Sachen. Doch auch eine Autofahrerin erwischte es im Konstanzer Industriegebiet Anfang Juli sogar noch öfter: Sie wurde sogar drei Mal innerhalb weniger Stunden in der 30er-Zone geblitzt.