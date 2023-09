Konstanz vor 25 Minuten

Mein liebes Kind: Supergünstige Angebote können auch einfach nur Fake sein

Eine Frau ist auf einen Onlinebetrüger hereingefallen. Dieses Mal wurden in einem Onlineshop günstige Markenhandtaschen angeboten, aber die bestellte Ware kam nie bei der Bestellerin an. Was die Polizei rät.