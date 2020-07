Kreuzlingen vor 3 Stunden

Mehrere Pfähle weisen auf eine Großbaustelle am Kreuzlinger Döbeli hin: Was geschieht auf dem Grundstück der Stadt Konstanz?

Am früheren Eisdöbeli in Nachbarschaft zu den Kleingärten ist ein großes Grundstück umzäunt. Und dabei wird es nicht bleiben: Ab Mitte August soll auf der Fläche, die von der Stadt Konstanz an Kreuzlingen verpachtet ist, gebaut werden.