Gefängnis statt Geldstrafe – erneut musste in Konstanz ein Mann ins Gefängnis, weil er seine Schulden bei der Justiz nicht bezahlen konnte. Die waren mit 8660 Euro relativ hoch, allerdings nur auf den ersten Blick: Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilte, lagen gegen den 42-Jährigen nämlich gleich drei offene Haftbefehle vor.

Die Ausschreibungen ploppten auf, als er am Montagabend, 30. Oktober, am Bahnhof Konstanz von Beamten kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte den Mann wegen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr. Das Amtsgericht Stockach hatte ihn wegen dieser Straftaten jeweils rechtskräftig verurteilt und die Geldstrafen verhängt.

Stockach Er widersetzte sich Polizisten und verletzte drei von ihnen: 42-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann konnte die geforderte Summer auch am Montag nicht bezahlen. Er musste noch am selben Abend ersatzweise eine mehrmonatige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz antreten, wie Bundespolizeisprecherin Monia Hentschel auf Anfrage sagte.

Für den Staat ist das ein Verlustgeschäft, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Im Haushaltsjahr 2022 betrugen die Nettokosten für einen Gefangenen je Hafttag laut baden-württembergischen Justizministerium 180,46 Euro. Ein einziger Monat im Gefängnis kostet also für eine Person bereits rund 5500 Euro.

Konstanz Aufregung am Bahnsteig – Bundespolizei bekommt es mit renitenten Fahrgästen zu tun Das könnte Sie auch interessieren

Wie lang genau die Ersatzfreiheitsstrafe des 42-Jährigen ist, sagte die Bundespolizei mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Denn daraus könnte man ablesen, zu wie vielen Tagessätzen Geldstrafe in welcher Tagessatzhöhe der Mann verurteilt wurde – was Rückschlüsse auf sein Einkommen zuließe.

Erst am 27. Oktober war in Konstanz ein 22-Jähriger hinter Gitter gewandert, der 1200 Euro Geldstrafe nicht aufbringen konnte.