Zwischen dem Abend des 31. Oktober, einem Samstag, und dem darauffolgenden Montag, 2. November, haben mehrere junge Männer verschiedene Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet Konstanz begangen. Bei einigen Auseinandersetzungen wurden Personen verletzt, die daraufhin ärztlich behandelt werden mussten.

Trotz intensiver Ermittlungen, wie es in der Pressenotiz heißt, sind die Zusammenhänge und die Anzahl der Opfer noch unklar. Unklar ist es derzeit auch noch, ob es sich um eine oder mehrere Gruppen handelt. Auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte eine Polizeisprecherin: „Die Polizei ermittelt diesbezüglich in alle Richtungen.“ Die Ermittler rekonstruieren die Taten folgendermaßen:

Samstag, 31. Oktober 2020: Bismarckturm und Zähringerplatz

Bereits am Halloween-Abend gegen 19 Uhr gerieten am Bismarckturm mehrere Personen in einen Streit, woraufhin ein Mann einem anderen mit einer Krücke offenbar auf den Kopf schlug. Der Verletzte ist der Polizei bis heute nicht bekannt.

In der selben Nacht gegen 24 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei am Zähringerplatz gemeldet. Mehrere Personen sollen von einer Gruppe mit Baseballschlägern und Stangen attackiert worden sein. Bislang sind der Polizei zwei geschädigte Personen bekannt. Ob es noch weitere Verletzte gab, ist unklar.

Sonntag, 1. November 2020: Luisenstraße und Zähringerplatz

Kurze Zeit später, gegen 1.15 Uhr, gingen in der Luisenstraße mehrere Personen mit erheblicher Gewalt vor und schlugen unter anderem mit einem Absperrpfosten auf einen Mann ein. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um die selben Täter handelt.

Auch als der Mann bereits am Boden lag, wurde er dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei zufolge von der Gruppe mit massiven Tritten gegen den Oberkörper malträtiert. Eine weitere anwesende Person wurde zudem mit dem Absperrpfosten geschlagen.

Baden-Württemberg So gefährlich sind die Straßen Ihres Heimatortes Das könnte Sie auch interessieren

Begleiter des verletzten Opfers setzten sich in Folge zur Wehr und warfen Steine nach den Angreifern. Ein 20-Jähriger, der nach Angaben der Polizei als Hauptaggressor ausgemacht wurde, ist im Zuge der Ermittlungen festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am Abend wurden der Polizei gegen 21 Uhr sieben Personen mit Schlagstöcken und einem „Samurai-Schwert“ am Zähringerplatz gemeldet, die einen 18-Jährigen bedroht haben sollen. Im weiteren Verlauf des Konflikts wurde der junge Mann durch einen Messerstich leicht verletzt.

Montag, 2. November 2020: Schwaketenstraße

Auch am darauffolgenden Montag gab es wieder einen gewalttätigen Vorfall. Gegen 21.30 Uhr wurde ein 19-Jähriger im Bus der Linie 12/3 in der Schwaketenstraße durch eine zuvor zugestiegene Personengruppe plötzlich und unerwartet von hinten mit Fäusten und Gegenständen geschlagen.

Baden-Württemberg So viel Gewalt gibt es in Ihrem Heimatort Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die noch unbekannten Täter den Bus verlassen hatten, sprühte eine der Personen von außen Pfefferspray in das Innere des Busses. Ob durch das Sprühen des Pfeffersprays weitere Fahrgäste in dem Bus verletzt wurden, ist derzeit der Polizei nicht bekannt.

Kurz darauf, gegen 22.15 Uhr, meldeten mehrere Anrufer der Polizei eine Schlägerei von rund 20 bis 30 Personen. Hierbei sollen zwei größere Gruppen möglicherweise mit Stöcken aufeinander losgegangen sein. Im Nachhinein konnte von der Polizei eine verletzte Person ermittelt werden. Ob es noch weitere Geschädigte bei der Schlägerei gab, ist bislang nicht bekannt. Der Verletzte machte bislang keine Angaben zum Geschehen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Insbesondere bittet die Polizei Personen, die Opfer einer dieser Straftaten wurden, sich zu melden. Zeugen, die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden ebenfalls gebeten, sich an die Polizei zu wenden, unter der Telefonnummer (07531) 995-2222.

Wer Videos oder Bilder der Vorfälle aufgenommen hat, beispielsweise mit dem Handy, kann damit helfen, diese Straftaten aufzuklären. Sollten Sie derartige Dateien besitzen, wenden Sie sich bitte an die Polizei über die genannte Telefonnummer.