Konstanz/Wangen im Allgäu vor 59 Minuten

Mehr Betten nach der Corona-Pause: Das Konstanzer Fünf-Sterne-Hotel Riva wird erweitert

Die Familie Kolb baut ihr Fünf-Sterne-Hotel Riva in Konstanz aus. Zudem investiert sie groß in Wangen im Allgäu in ein weiteres. Wie die Hotels nun durchstarten sollen und was Mitarbeiterzufriedenheit damit zu tun hat.