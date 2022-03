Nun ist es passiert: Nachdem sich die Preise für die Kraftstoffe in den vergangenen Monaten auf einem hohen Niveau bewegten, überschritt der Diesel am Donnerstagvormittag erstmals den Literpreis von zwei Euro.

Die Kraftstoffpreise schießen durch die Decke. Der Liter Diesel kostet am Donnerstagmorgen, 3. März 2022, zwei Euro und sieben Cent.| Bild: Timm Lechler

Autofahrer staunten am Donnerstagmorgen, 3. März, nicht schlecht, wenn sie eine Zapfsäule der Tankstellen in Konstanz ansteuerten. Denn der Preis war zu diesem Zeitpunkt so hoch wie nie zuvor in der Konzilstadt. Der Liter Diesel kostete gegen 10 Uhr