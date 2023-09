Das ist mehr als ein Dumme-Jungen-Streich: Zwei unbekannte Jugendliche zündeten laut Polizeipräsidium Konstanz am Dienstagabend, 12. September, in der Mannheimer Straße einen E-Scooter an. Eine Passantin erwischte sie gegen 20 Uhr dabei, wie sie sich gerade auf Höhe der Hausnummer 1 an einem zweiten Roller zu schaffen machten.

Schweiz Was ist grün, riecht verbrannt und klebt auf der Straße? Das findet die Thurgauer Polizei heraus Das könnte Sie auch interessieren

Als die Täter die Zeugin sahen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr löschte den brennenden Scooter. Laut Pressebericht der Polizei ist nicht bekannt, wie teuer der angerichtete Schaden an den beiden E-Scootern ist.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Bei den beiden Unbekannten soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren handeln. Laut Polizeimeldung war einer von ihnen schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Cap und einen schwarzen Jogginganzug. Der andere hatte braune Haare und war mit einem weißen Shirt bekleidet.

Wer Angaben zum Vorfall oder den Tätern machen kann, kann sich unter 07531 995 2222 beim Polizeirevier Konstanz melden.