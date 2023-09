Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte wohl Schlimmeres: Ein Wohnungsbrand am Salzberg hat zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt. Verletzte waren nach ersten Informationen nicht zu beklagen.

Großer Feuerwehreinsatz in Petershausen: Ein Wohnungsbrand hat am Dienstag ab 22.50 Uhr ein enormes Aufgebot von Einsatzkräften beschäftigt. In der Allmannsdorfer Straße kurz vor dem Salzberg waren große Mengen Rauch aus einer Wohnung gedrungen.