Vom Kleinkind bis zur Rentnerin, aus vielen verschiedenen Sportarten und alle in großer Sorge, wie es mit ihrem Sport weitergehen soll: In Konstanz haben am Mittwochnachmittag über 200 Menschen gegen die von der Stadt vorgeschlagenen Kürzungen beim Sport demonstriert.

Bevor der Ausschuss im Hedicke‘s Terracotta in Konstanz zusammenkommt, haben die Sportvereine zur Kundgebung aufgerufen. | Bild: Hanser, Oliver

Hier will die Stadt das Budget von bisher 1,4 Millionen Euro um über 21 Prozent kürzen – unter anderem bei der Jugendförderung sowie bei Zuschüssen zu Hallenmieten.

Manche Stadträte nahmen sich auf dem Weg zur Sitzung des Bildungsausschusses etwas Zeit, um mit den Demonstrierenden zu sprechen, andere eilten eher an der großen Gruppe vorbei.

Video: Jörg-Peter Rau

Im Saal von Hedicke‘s Terracotta, dem Corona-bedingten Ausweichquartier der Stadtpolitik, wollten sie im Laufe des Abends die ersten Beratungen über die notwendigen Einsparungen aufnehmen.

Einige Demo-Teilnehmer hatten Plakate mitgebracht. Dort hieß es „Wir brauchen Sport“ oder auch „Finanzielle Geiselhaft für eine ganze Stadt wegen Millionengrab Bodenseeforum“.

Die Räte, die in Hedicke‘s Terracotta zusammenkamen, sollten mitbekommen, dass unter den Sportlern großer Unmut herrscht. | Bild: Hanser, Oliver

Der frühere HSG-Präsident Otto Eblen war ebenso vor Ort wie viele Trainerinnen und Trainer sowie Eltern.

Die politischen Debatten zum Sparkurs der Stadt Konstanz sollten sich bis in den späten Abend hinziehen. Wir aktualisieren diesen Artikel für Sie nach Abschluss der Sitzung.