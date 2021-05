„Kein Platz für Rassismus“ prangte in großen Lettern auf einem Banner. Black Lives Matter (BLM) Konstanz und Amnesty International veranstalteten am Dienstag zum Todestag von George Floyd, der vor einem Jahr bei seiner Festnahme in Amerika getötet wurde, eine Demonstration auf dem Münsterplatz, an der rund 120 Menschen teilnahmen.

Minneapolis Ex-Polizist wegen Tötung George Floyds schuldig gesprochen – Jubel und Erleichterung über Urteil Das könnte Sie auch interessieren

In einer Schweigeminute gedachten sie nicht nur ihm, sondern all jenen, deren Schicksal bereits in Vergessenheit geraten ist, und jenen, die täglichem Rassismus ausgesetzt sind. Den Rednerinnen Serena Martins und Linda Addae war es wichtig, mit der Demo zu zeigen, dass Black Lives Matter „kein Hobby und kein Trend ist, sondern zum Alltag und zur Realität gehören muss“.

BLM habe sich zwar zu einer globalen Bewegung entwickelt, aber das Ziel sei längst noch nicht erreicht. Auch in Deutschland gebe es Rassismus, Antisemitismus und Antiislamismus. Eine weitere Rednerin stellte fest, es handle sich um ein strukturelles Problem, „denn weiße Deutsche kennen es nicht, als defizitär gewertet, beleidigt und erniedrigt zu werden“.

Die jungen Protagonistinnen der Konstanzer BLM-Bewegung gaben exemplarisch mannigfaltige Beispiele für Rassismus in Deutschland. „Auch in Deutschland gibt es eine bislang unsichtbare schwarze Geschichte“, meinte Serena und fügte an: „Die Folgen der Kolonialzeit reichen bis in die Gegenwart.“

Die Rednerinnen forderten von der Stadt Konstanz, dass die Kolonialzeit thematisiert und aufgearbeitet werden solle, mit dem Ziel einer nachhaltigen, städtischen Erinnerungskultur. „Floskeln über Vielfalt und Aufklärungsarbeit der örtlichen Presse reichen nicht aus“, befanden sie.

Geschichte Die Sklavenhändler vom Bodensee: Auch in Konstanz wurde an der Menschenjagd in Afrika gut mitverdient Das könnte Sie auch interessieren

Mehr noch: Sie forderten von der Stadt eine Antidiskriminierungs- und Antirassismus-Stelle. Als ebenso wichtig erachten sie Seminare und Workshops an Schulen und für die gesamte Bevölkerung. Rassismus töte nämlich die Würde des Menschen und die demokratischen Werte.