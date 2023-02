Und wieder die Radolfzeller Straße in Wollmatingen: Ein 33-jähriger Mann ist dort am Sonntag, 19. Februar, unter dem Einfluss von Drogen auf einen Skoda aufgefahren und anschließend geflüchtet. Darüber berichtet das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit einem Audi A3 unterwegs, als er dem verkehrsbedingt haltenden Auto einer 50-Jährigen im Bereich der Abzweigung Mühlenweg ins Heck fuhr. Ohne sich um den Schaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von weit über 10.000 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite.

Die Skoda-Fahrerin hatte sich allerdings das Kennzeichen gemerkt – eine Streife besuchte den Mann in seiner Wohnung. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Nach einer Blutentnahme muss er sich laut Polizei nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, der Verursachung des Unfalls sowie wegen der folgenden Unfallflucht verantworten.

Erst am 11. Februar war ein 16-Jähriger ohne Führerschein auf der Flucht vor der Polizei in der Radolfzeller Straße in einem Audi gegen einen Baum und einen am Fahrbahnrand abgestellten Nissan geprallt. Er selbst und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Ebenfalls auf der Radolfzeller Straße, ohne Fahrerlaubnis und mit der Polizei auf den Fersen hatte ein 24-Jähriger am 1. Dezember 2022 einen Suzuki auf der Radolfzeller Straße gegen einen Laternenmast vor einem Friseurgeschäft gesetzt. Die drei Unfallorte liegen auf einer Strecke von nur etwa 500 Metern.