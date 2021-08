Eine 38-jährige Frau hat Anzeige gegen einen bislang unbekannten Mann erstattet, wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt. Der Unbekannte soll sie in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr in der Konstanzer Altstadt belästigt haben.

Die Frau gab an, dass sie von dem Mann zunächst verfolgt worden sei. Als sie bei ihrer Wohnung ankam, sei der Täter hinter stehen geblieben und habe sich entblößt sowie an seinem Geschlechtsteil rumgespielt. Danach sei er in Richtung Seerhein geflüchtet.

Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Mann wird laut Polizei von der Frau wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkler Teint, rundes Gesicht, dunkle Augen, schlanke Statur, schwarze glatte Haare, Pony im Gesicht bis zu den Augenbrauen, 7-Tage-Bart.

Zur Tatzeit habe er einen schwarzen, kurzärmligen Pullover mit Rundhals-Ausschnitt getragen sowie eine Hose mit Armee-Muster und einem hellbraunen Gürtel.

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen. Sie bittet um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0.