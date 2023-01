Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz bereits am 5. Januar einen Untersuchungshaftbefehl vollstreckt. Der gesuchte Mann führte zudem einen gefälschten Führerschein mit sich, teilte die Bundespolizei eine Woche später mit.

Laut Sprecherin Monia Hentschel saß der Reisende im Flixbus von Mailand nach Hamburg und wurde von Beamten am Grenzübergang Konstanz–Autobahn kontrolliert. Kurz darauf war seine Reise beendet.

Er könnte ein Räuber und Erpresser sein

Grund: Wegen des dringenden Verdachts einer räuberischen Erpressung hatte das Amtsgericht Koblenz bereits im Mai 2022 eine Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Zudem kam bei der Kontrolle ein italienischer Führerschein zum Vorschein, bei dem es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um eine Totalfälschung handelt.

Der 26-Jährige trat am folgenden Morgen seine Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an. Darüber hinaus ermittelt die Bundespolizeiinspektion in einem neuen Verfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen gegen ihn.