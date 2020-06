Konstanz vor 1 Stunde

Mann schießt in die Luft: Die Polizei fahndet nach einem Raub am Zähringerplatz nach dem Täter

In Konstanz-Petershausen ist am Dienstagabend laut Polizei Konstanz ein Überfall auf einen Imbiss verübt worden. Der Täter entkam zu Fuß und feuerte auf offener Straße mit seiner Waffe in die Luft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.