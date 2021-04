Konstanz vor 1 Stunde

Mann rast im Auto auf seine Ex-Freundin und deren Kind zu: Die Polizei sucht nach zwei Zeugen des Vorfalls

Am vergangenen Dienstagabend, 20. April, ist ein Mann im Konstanzer Stadtteil Königsbau nach einem Streit in seinem Fahrzeug auf seine Ex-Freundin sowie deren Sohn zugerast, die sich auf dem Gehweg befanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine Radfahrerin und einen Radfahrer als Zeugen.