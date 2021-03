Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilte, fuhr die 25-Jährige von der Bücklestraße in Richtung Schneckenburgstraße, wo sie im Einmündungsbereich halten musste. Hier griff der Mann, der offensichtlich verwirrt war, die junge Frau in ihrem Auto an.

Zunächst schlug er auf die Karosserie ein, dann riss er beide Außenspiegel vom Fahrzeug ab. Im Anschluss öffnet der Unbekannte die Beifahrertür des Wagens und bespuckte die Frau. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann schließlich bändigen. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Die junge Frau erlitt zwar keine äußeren Verletzungen, stand aber unter Schock.