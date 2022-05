von Paulina Daiber

Seit Beginn des Jahres 2022 ist das Parken in Konstanz teurer geworden. Doch nicht nur die allgemeinen Parkgebühren wurden erhöht. Auch der jährliche Zeitraum, in welchem manche Stellplätze umsonst sind, wurde gekürzt.

Die Parkplätze in der Nähe des Lorettowalds und im Stadtteil Staad werden jetzt schon im April gebührenpflichtig. Am Straßenrand der Jakobstraße und der Eichhornstraße könnte deshalb der ein oder andere Autofahrer deshalb nun schon ein Knöllchen kassiert haben.

Wo liegen die Gründe dafür?

Walter Rügert, der Pressesprecher der Stadt Konstanz, erklärt, dass die Änderung des gebührenpflichtigen Zeitraums an den Parkplätzen bei der Jakob- und der Eichhornstraße, mit einer Gemeinderatssitzung im Mai letzten Jahres zusammenhänge. Damals beriet der Gemeinderat über die Parkgebühren an den Strandbädern, da die Kosten der Stadt Konstanz für die Strandbäder gestiegen seien.

Der Sprecher der Stadtverwaltung erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass durch die oft sehr warmen Frühjahrs- und Herbstmonate schon früher im Jahr Badegäste zum Schwimmen in die Strandbäder kämen. Dadurch habe man auch mit der Bewirtschaftung der Strandbäder früher begonnen. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat im Mai 2021, dass die Badegäste, die mit dem Auto kommen, nun von Anfang April bis Ende Oktober für einen Parkplatz bezahlen müssen.

Laut Walter Rügert ging der Zeitraum vor diesem Beschluss vom 15. Mai bis zum 15. September. Durch die Verlängerung habe man sich an die neue Bewirtschaftungsdauer für die Strandbäder angepasst. Das sei auch der Grund für die Verlängerung des gebührenpflichtigen Zeitraum für die Stellplätze an der Jakob- und der Eichhornstraße.

Was kostet das Parken dort?

Da die Parkplätze an der Jakob- und der Eichhornstraße zur rechtsrheinischen Parkzone zählen, müsse man bei einer Parkdauer bis zu 30 Minuten 50 Cent bezahlen, sagt Rügert. Jede weitere halbe Stunde koste ebenfalls 50 Cent. Allerdings könne sich das in den nächsten Jahren noch ändern.

„Das sind noch die alten Gebührensätze. In der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2021 hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass zu einigen Regelungen der Parkgebührenverordnung noch Abstimmungsbedarf besteht. Dies betrifft auch die Stellplätze an den Strandbädern. Hier läuft die Abstimmung aktuell noch“, so der Pressesprecher der Stadt Konstanz.