Das Bündnis#AlarmstufeRot Konstanz veranstaltet unter dem Motto „Bodenseeregion, ohne uns ...“ einen Aktionstag, an dem Veranstalter, Kulturschaffende und Catering-Betriebe auf ihre Lage aufmerksam machen. Die Foto-Story wird laufend aktualisiert.

Bild: Scherrer, Aurelia

Die Veranstaltungsbranche, mit etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätzen, stehe durch die Coronakrise mit dem Rücken zur Wand. „Auch die Theater sind betroffen, weil sie nur eingeschränkt spielen können. Die Sicherheit der Besucher ist gewährleistet, doch aufgrund der Besucherbegrenzung müssen sie mehr spielen und das geht an die Leistungsgrenzen“, berichtet Veranstaltungskauffrau Nicole Greue. „Gerade für Solo-Selbständige ist die Situation dramatisch. Da geht es um Existenzen“, denn Hilfen seitens der Politik würden hier nicht greifen. Nach ihren Informationen hätten deutschlandweit bereits ein Drittel der Firmen im Bereich des Veranstaltungssektors Insolvenz angemeldet. Professionelle Veranstaltungen weiter einzuschränken, macht ihrer Ansicht nach keinen Sinn, denn: „Wir wissen, wie man Regeln umsetzt. Riskant hingegen sind illegale Privat-Partys.“

Bild: Scherrer, Aurelia

„Ich bin zu 50 Prozent am Theater beschäftigt, aber auch das kann nicht wirtschaftlich spielen“, sagt Moritz Läpple. Gemeinsam hat er mit zwei weiteren jungen Männern im März 2018 MLD Veranstaltungstechnik gegründet. Die junge, aufstrebende Firma sei noch viel stärker betroffen. „Wir hatten zwar einen guten August, aber seitdem geht eigentlich nichts mehr. Es ist fünf nach zwölf“, sagt er. Die Veranstaltungsbranche brauche dringend staatliche Unterstützung, die wirklich greife; darin enthalten sein sollten nicht nur die Fixkosten, sondern auch der Unternehmerlohn. Wie lange die Konstanzer Firma sich noch halten kann, weiß Moritz Läpple nicht. „Kann sein, dass wir mit dem, was wir im Sommer umgesetzt haben, uns noch bis Jahresende über Wasser halten können. Wenn keine stattlichen Hilfen kämen, dann befürchtet er, „dass wir dann Insolvenz anmelden müssen“.

Bild: Scherrer, Aurelia

„Am 7. März hatten wir unsere letzte Veranstaltung. Letzten Samstag hatten wir das erste Mal Barbetrieb; daran verdienen wir nichts, es geht lediglich darum, unsere Gäste bei Laune zu halten“, berichtet Osman Cöl vom Berry‘s. Aufgrund der neuerlich verschärften Corona-bedingten Restriktionen „überlegen wir, ob er weiter aufmachen oder den Barbetrieb wieder einstellen sollen“. Seine Mitarbeiter hatte er in Kurzarbeit schicken müssen. „Einen Festangestellten habe ich verloren, darüber hinaus etwa 30 Minijobler“, erzählt er. „Wir bräuchten dringend finanzielle Hilfen, die zu 100 Prozent die Kosten, inklusive Unternehmerlohn, decken“, stellt Cöl fest. „Wie lange wir noch durchhalten? Das ist eine gute Frage. Sicher ist: Viele Clubs und Bars werden bis Jahresende schließen.“

Bild: Scherrer, Aurelia

Som tot kann Kunst sein: Die Performance zweier Theaterpädagoginnen ließ innehalten. Im Gespräch stellt sich heraus, dass sie normalerweise „Theater hinter Gittern“ machen. Durch die Pandemie ein Ding der Unmöglichkeit.

Bild: Scherrer, Aurelia

DJ Mister Tadel legte auf dem Bodanplatz Musik auf. Gerade hat die DJ-Karriere des 19-jährigen Schülers begonnen und machte in Clubs und auf Partys Musik – da kam der Lockdown. „Ich arbeite noch für ein kleines Techno-Label; deren Haupteinnahmen generieren sich aus Veranstaltungen,“ erzählt er und fügt an: „Wir wissen nicht, ob das Label es schafft, zu überleben.“ Bezüglich seiner Person erzählt er: „Ich bin zwar noch Schüler, aber ich brauche einen Job nebenher, denn ich komme nicht aus betuchtem Haus. Und einen Nebenjob zu finden, wird immer schwieriger.“

Bild: Scherrer, Aurelia

Am Kaiserbrunnen auf der Marktstätte legte unter anderem eine DJane Musik auf. Sie wählte Titel, welche die prekäre Situation des Veranstaltungssektor untermauerten. Auf Werbebannern und Zetteln, die an Stehtische geheftet waren, verbalisierten die Aktivisten, die der Veranstaltungs- und Kulturbranche angehören, ihre Forderungen an Politik und Gesellschaft.

Bild: Scherrer, Aurelia

Ganz in Rot und mit Tafeln machten Theaterschaffende auf ihre Existenzsorgen aufmerksam. Zwar finden noch Vorstellungen statt, mit deutlich weniger Zuschauern, allerdings weiß keiner genau, ob sich das nicht kurzfristig wieder ändert. Nicht nur Schauspieler, Dramaturgen und Regisseure sind betroffen, denn am Theater arbeiten noch viel mehr Berufsgruppen, an die man nicht sofort denkt: Vom Hausmeister über Reinigungskräfte, vom Schreiner bis zur Schneiderin und viele Menschen unterschiedlichster Berufe.

Bild: Scherrer, Aurelia

Wieviel Veranstaltungen abgesagt werden mussten, verdeutlichte Medienberaterin Nadine Ramm pars pro toto mit ihrer engagierten Performance. „Es gibt unzählige Branchen, die Hand in Hand arbeiten und auf Veranstaltungen angewiesen sind“, stellt sie fest. Sie arbeitet für die Firma Acquiro CityCards und formuliert kurz und knapp: „Keine Veranstaltung – keine Werbung. Ein weiterer Lockdown wäre für uns fatal. Wenn es keine finanzielle Unterstützung gibt, dann könnte das für die Firma das Aus bedeuten.“ Viele Branchen seien betroffen. Wenn Firmen schließen müssten, gebe es mehr Arbeitslose, die wiederum weniger Geld ausgeben können, was sich letztlich auch auf Handel und Gastronomie auswirken würde; ein Teufelskreis würde in Gang gesetzt. „Es ist eine sehr, sehr unsichere Zukunft“, sagt sie.