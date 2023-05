Konstanz vor 3 Stunden

Machtkampf um grüne Politik: Bekommt die FGL Konkurrenz durch einen grünen Ortsverband?

Es rumort in der Lokalpolitik: In der Freien Grünen Liste brodelt es, ein grüner Ortsverband befindet sich in Gründung. Wer bestimmt künftig in der Stadt, was grün ist? Und welche Rolle spielt der Grünen-Kreisverband?