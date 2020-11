Das Amtsgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass die drei Männer am 2. Mai 2018 in eine leerstehende Wohnung in der Landeshauptstadt eingedrungen waren und dort ein Interview gaben, das gefilmt wurde. Neben Pantisano handelt es sich um Hannes Rockenbauch, der bei der Wahl am 8. November Oberbürgermeister von Stuttgart werden will, sowie um deren Fraktionskollegen Thomas Adler.

Wie ein Gerichtssprecher sagte, wurde Adler zu 15 Tagessätzen verurteilt, die beiden anderen Stadträte zu jeweils zehn Tagessätzen. Erst ab einer Verurteilung zu 90 Tagessätzen gilt man als vorbestraft.