Peter Alexander hat 1971 die Sehnsucht nach Heimat und lokaler Obhut so besungen: „Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da, wo das Leben noch lebenswert ist.“ In Zeiten der Pandemie ist die kleine Kneipe in unserer Straße als Sinnbild der Geborgenheit noch bedeutender.

Eine ganze Wand mit Büchern über Konstanz und die Region Bodensee: Das große Plus der lokalen Buchhandlung Homburger&Hepp. | Bild: Schuler, Andreas

Kleine Geschäfte, stellvertretend seien die Buchhandlung Homburger&Hepp, das Sporthaus Böhm sowie die Fahrradwerkstatt Sigi Bike genannt, behaupten sich gegen Corona, Ketten und das Internet. Drei unterschiedliche Ansätze, die eines gemeinsam haben: Sie werden lokal, persönlich und erfolgreich geführt.

Verbraucher schätzen kleine, selbstständig geführte Geschäfte in ihrer Nähe und kaufen bewusst dort ein, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen – so das Ergebnis einer Befragung des Marktforschungsinstitut Innofact. Die Mehrheit bevorzugt das kleine Geschäft gegenüber der großen Filiale. Als Argumente werden eine gute Kundenbeziehung (76 Prozent) und der persönliche Kontakt (74) genannt. Weitere Faktoren seien individuelle Leistungen (60) und Qualität der Produkte und Leistungen (60). Zweidrittel haben großes Vertrauen in Team und Angebot der kleinen, selbstständigen Geschäfte.

Die Buchhandlung: 1953 haben Brigitte und Hermann Homburger die seit 1921 bestehenden Münsterbuchhandlung erworben. Corona hat der beschauliche Laden mit seiner heimeligen Atmosphäre gut überstanden. „Unsere Kunden sind treu“, sagt Mitarbeiterin Elisabeth Alber. „Wir hatten während des Lockdowns viel zu tun mit der Auslieferung von Büchern.“

Große, bundesweit aktive Buchhandlungen betrachtet sie nicht als übermächtige Konkurrenz – aus einem bestimmten Grund: „Wir haben eine große regionale Abteilung. Das ist unser Plus.“

Michaela Preuß (rechts) und Elisabeth Alber von der Buchhandlung Homburger&Hepp. „Die Menschen wollen im Laden eine passende persönliche Beratung.“ | Bild: Schuler, Andreas

Wie schwer es für kleine, lokale Buchhandlungen sein kann hat sie selbst erlebt: Vor wenigen Jahren musste ihr Ex-Arbeitgeber, die Seebuchhandlung in Allmannsdorf, aufgeben. Wichtig sei persönliche Beratung. „Die Menschen kommen zu uns und wollen Bücher, die auf sie zugeschnitten sind. Das geht nicht übers Internet ohne persönlichen Bezug.“

Andy Böhm und Sohnemann Kevin in ihrem Sporthaus in der Macairestraße. | Bild: Schuler, Andreas

Das Sporthaus: Andy Böhm hat sein Geschäft in der Macairestraße 1995 eröffnet und übergibt es nun Stück für Stück weiter an Sohn Kevin. „Da steckt viel Arbeit, Herzblut und Verzicht auf Freizeit drin“, sagt der 57-Jährige. „Mit der Bedrohung Internet müssen wir leben und uns dem Kampf stellen.“

Andy Böhm bearbeitet pro Saison zwischen Oktober und April in seiner Werkstatt und 3000 Paar Ski. Service als Trumpfkarte. | Bild: Schuler, Andreas

Kampf bedeutet in diesem Fall: „Wir versuchen, Stammkunden mit Rabatt-Aktionen und mit Service, Service, Service zu halten.“ Wenn die Branchenriesen Angebote heraushauen, können die Kleinen nur zuschauen, wie Kevin Böhm erzählt: „Die verkaufen eine bestimmte Taucherbrille für 25 Euro. Wir hingegen müssen für dieselbe Taucherbrille 30 Euro plus Steuern zahlen und dann weiter verkaufen. Da können wir nicht mithalten.“ Ihr Vorteil ist der lokale, persönliche Kontakt zu den Kunden.

Sigi Gleich nimmt Kunde Thomas Fuchs und sein E-Bike in Empfang. Noch kann der Ur-Litzelstetter ohne feste Termine arbeiten. | Bild: Schuler, Andreas

Der Fahrradladen: Der Zeitpunkt hätte unglücklicher nicht sein können: Rund zwei Monate vor Beginn der Corona-Krise öffnete Sigi Gleich in der Garage seines Hauses in Litzelstetten die Fahrradwerkstatt Sigi Bike. Doch mit seiner jahrelangen Erfahrung als Werkstattleiter von Jester und seinem Netzwerk ist er gut aus den Startlöchern gekommen.

Sig Gleich in der Werkstatt seines Fahrradladens in Litzelstetten. | Bild: Schuler, Andreas

„In Litzelstetten, Dingelsdorf oder Allmannsdorf gibt es keine Fahrradwerkstatt mehr. Der frühere Fahrrad Reichl hat aber gezeigt, dass das auch auf dem Dorf funktionieren kann.“ Die Leute bringen ihre Räder ohne Termin vorbei, Sigi Gleich legt gleich los mit den Reparaturen. Fortbildungen haben ihm außerdem den Markt der großen Hersteller von E-Bike-Motoren geöffnet. „Die Kunden wissen den persönlichen Service vor Ort zu schätzen“, sagt er.