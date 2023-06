Konstanz vor 16 Minuten Lob für Ersthelfer! Mehrere Zeugen eilen einem Radler zu Hilfe, der ins Gebüsch gekippt war Der Mann war auf der Fahrradstraße unterwegs, als er plötzlich stürzte. Er wurde reanimiert, bis der Rettungsdienst kam. Der brachte ihn ins Krankenhaus.

Reanimationsübung an einer Übungspuppe. Mehrere Zeugen griffen jetzt bei einem Notfall in Konstanz beherzt ein und retteten so ein Leben. | Bild: Jan Woitas | dpa