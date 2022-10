Konstanz vor 2 Stunden

Lichtblicke in dunklen Zeiten: Christmas Garden kommt wieder auf die Insel Mainau

30 Licht-Installationen sollen bei den Besuchern dieses Jahr für Staunen sorgen. Die Verantwortlichen geben an, Energie einsparen zu wollen und berichten, was es in diesem Jahr Neues gibt.