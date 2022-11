Gefährlicher Unsinn am Seerhein: Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 20. November, versucht, zwei Polizeiboote der Wasserschutzpolizei (Wapo) Konstanz von der Anlegestelle am Seerhein in Stromeyersdorf loszubinden.

Die Boote trieben glücklicherweise nicht ab, wie das für die Wapo zuständige Polizeipräsidium Einsatz mitteilte. Allerdings sei ein geringer Lackschaden an den Booten entstanden, wie es auf SÜDKURIER-Nachfrage hieß.

Konstanz „Da wären andere auch ausgerastet“ – Ex-Richter ist entsetzt über Einsatz der Wasserschutzpolizei Das könnte Sie auch interessieren

„Es handelt sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt“, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums in der Mitteilung. Der Versuch, ein wichtiges Arbeitsmittel zu zerstören, könne eine Straftat darstellen. Derzeit werden Videoaufnahmen ausgewertet – und möglicherweise sind der oder die Täter darauf zu erkennen.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen haben, sich bei ihr unter der Telefonnummer (07531) 5902-0 zu melden.