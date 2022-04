Nachdem sich der Saisonstart in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie verzögert hatte, ist in diesem Jahr erstmals wieder ein pünktlicher Start möglich. „Wir freuen uns, nach einem langen Winter endlich wieder Leben auf den See zu bringen und gerade in diesen für alle schwierigen Zeiten ein Stück Lebensfreude bieten zu können“, so Frank Weber, der Vorsitzende der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU).

Wer ist Teil der VSU? Die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein sind ein Verband der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB), der VL Bodenseeschifffahrt GmbH & Co (VLB), der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) und der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Der Zweck des Verbandes ist die Pflege und Förderung des Schifffahrtsverkehrs auf dem Bodensee und Rhein. Vorsitzender der VSU ist Norbert Reuter, der Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe. Saison-Card für Vielfahrer Für Vielfahrer bieten die VSU wieder die Saison-Card an, mit denen man eine Saison lang freie Fahrt auf fast allen Kursschiffen der VSU hat. Die Saison-Card ist nicht übertragbar und kostet 270 Euro/300 Schweizer Franken. Die Saison-Card für Kinder (von 6 bis einschließlich 15 Jahre) kostet 26 Euro/30 Schweizer Franken.

Alle Schifffahrtsunternehmen haben die Auswirkungen der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren deutlich zu spüren bekommen: „Hinsichtlich der Fahrgastzahlen waren 2020 und 2021 nicht mit einem normalen Jahr vergleichbar. Aufgrund des verspäteten Saisonstarts gingen wichtige Fahrtage verloren, dazu kamen längere Phasen mit schlechtem Wetter. Dadurch konnten wir zusammen zwar 2.287.460 Passagiere und damit rund neun Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahr an Bord begrüßen, was jedoch deutlich unter den Fahrgastzahlen der Jahre vor der Pandemie liegt“, so die Bilanz von Weber.

Der VSU-Vorsitzende fügt hinzu: „Das hatte auf uns alle natürlich auch finanzielle Auswirkungen, die wir – so gut es ging – abgefedert haben. Aber nun blicken wir optimistisch in die Zukunft. Die Buchungszahlen der Beherbergungseinrichtungen sind gut, weshalb wir uns bereits heute sehr auf unsere Gäste freuen, möglichst bei einer Saison ohne große Einschränkungen und mit Kaiserwetter.“

Erstmals seit 2019 gibt es wieder eine Sternfahrt

Ein erster spektakulärer Höhepunkt der Saison ist die 49. Internationale Flottensternfahrt am Samstag, 30. April. Ziel der Schiffe ist Lindau, wo sie eine Sternformation bilden – ein beeindruckendes Manöver, das nach einem zweimaligen coronabedingten Ausfall nicht alle Tage zu sehen ist. Dabei wird die grenzübergreifende Freundschaft zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz zelebriert.

Vom 10. April bis in den Oktober hinein fahren die Schiffe im Kursverkehr nach festem Fahrplan: Von Schaffhausen bis Kreuzlingen, von Konstanz nach Überlingen, von Meersburg nach Lindau und von Romanshorn bis Bregenz lädt die Weiße Flotte dazu ein, den Bodensee und Rhein zu erkunden. In die neue Saison starten die VSU mit einem abwechslungsreichen Programm: Neben den beliebten Angeboten wie den Fahrten zu den Bregenzer Festspielen, bei denen in diesem Jahr die Oper „Madame Butterfly“ gespielt wird, stehen 2022 etliche weitere Programmhöhepunkte an.

Was gibt‘s Neues auf dem See in dieser Saison?

Bei den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) stehen der Genuss und das Erlebnis an Bord im Mittelpunkt. Viele kulinarische Fahrten – vom Osterbrunch, über den Enten-Schmaus bis zum Bayerischen Frühstück – sind im Programm. Neu ist in der Saison 2022 auch das gemeinsam mit „Maestrani Chocolaneum“ angebotene Schoki-Schiff, bei dem Kinder Schokistängel verzieren und Schokolade in ihren unterschiedlichen Formen kennenlernen können.

Ab dem Sommer wird zudem das erste Elektroschiff der BSB auf dem Überlinger See zwischen der Insel Mainau, Unteruhldingen und Meersburg verkehren – es stellt den Auftakt des Vorhabens dar, die BSB-Flotte bis 2035 klimaneutral fahren zu lassen. Dazu unterstützen die BSB unter anderem auch die Erforschung alternativer Kraftstoffe und arbeiten im Rahmen der EMAS-Zertifizierung permanent daran, in allen Geschäftsbereichen deutlich Emissionen einzusparen.

Die österreichischen Vorarlberg Lines (VLB) bieten in dieser Saison ebenfalls wieder ein buntes Programm: Bei einer dreitägigen Kreuzfahrt am Bodensee mit neuen Routen erleben die Gäste den Bodensee von einer neuen Seite. Gefeiert wird auch auf dem Eventschiff MS „Sonnenkönigin“ bei Premiumfahrten zu verschiedenen Anlässen wie etwa Sonnenkönigin meets Schlager dem Sommernachtsball der Königin oder dem Captain‘s Brunch.

2022 steht bei den VLB auch im Zeichen des Entertainments und des Genusses. Mit dem Grill-Schiff deluxe, dem Krimidinner „Viva la Muerte – Es lebe der Tod!“ sowie dem Dinner- Musical auf dem Bodensee mit dem Titel „The Musical Sound of Female Power“.

Die „Sonnenkönigin“ im Hafen von Friedrichshafen (Archivbild). | Bild: SK-Archiv | Cuko, Katy

Bei der Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) stehen eine Vielzahl an kulinarischen Themenfahrten an. Die Klassiker wie der wöchentliche Sonntagsbrunch auf dem MS „Säntis“ oder der MS „St. Gallen“, die Fahrten zum Kreuzlinger Seenachtfest und die Erlebnisrundfahrten Thurgau finden auch in diesem Jahr wieder statt.

Nach dem Erfolg der letzten zwei Jahre wird das Strickschiff 2022 drei Mal durchgeführt. Auch die Musikfahrten sowie die Tanz-Schiffe stechen dieses Jahr wieder in See. Der vollständige Eventkalender ist unter bodensee-schiffe.ch publiziert.

Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) ist ebenfalls mit mehreren neuen Formaten bereit für die neue Saison: Im September geht es auf eine Kreuzfahrt mit dem Schauspieler, Maler und Musiker Nagelritz (Dirk Langer). Ausgestattet mit Schifferklavier, Gitarre und jeder Menge komischer Geschichten begleitet er eine Reise auf dem Rhein, die nicht nur ein kultureller, sondern auch ein kulinarischer Genuss für seine Gäste zu werden verspricht.

Von Mai bis Oktober wird man an jeweils einem Samstag das Wochenende auf dem „Wii-Schiff“ mit einer Reise durch die Weinlandschaft beginnen können. Und das Schiff-Hotel MS „Konstanz“ lädt dazu ein, auf dem Schiff zu übernachten. Nach dem Ende der Kursschifffahrt im Oktober ist die Schifffahrts-Saison am Bodensee noch längst nicht vorbei: Im Winter bieten die Unternehmen Herbst-, Advents- und Silvester-Fahrten an.