Was heute undenkbar ist, war im mittelalterlichen Konstanz für zum Tode Verurteilte grausame Realität. An mehreren Orten im Stadtgebiet wurden die Todesurteile auf unterschiedliche Weise – und je nach Vergehen – vollstreckt. Ein Rundgang der anderen Art mit dem Ur-Konstanzer und Historiker Daniel Groß.

Rheinbrücke: Seerhein brachte vielen den TodDie Rheinbrücke war bis 1856 nicht nur einer der Hauptwege in die Stadt, sondern auch Ort zahlreicher Hinrichtungen. Tod durch Ertrinken war im Mittelalter ein verbreitetes Todesurteil in Konstanz, so