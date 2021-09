Das Torture Ship ist und bleibt ein Spektakel. Die Zahl der Fahrgäste, die im Konstanzer Hafen am Samstagabend zusteigt, ist in diesem Jahr allerdings überschaubar. Dagegen amüsieren sich während des Boardings rund 150 Menschen beim Zuschauen.

Die Schaulustigen sind klar in der Überzahl. Rund 150 Menschen lockt das Spektakel des Torture Ships an, das am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mit knapp einstündiger Verspätung im Konstanzer Fährhafen anlandet. Es gibt ein großes Hallo an der Reling,