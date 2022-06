Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug bei einem Unfall am Donnerstagabend, 9. Juni, auf der Bohlstraße in Dingelsdorf gegen eine Straßenlaterne geprallt. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einem Pressebericht.

Ein 67 Jahre alter Audi-Fahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in den Mast gefahren. Der Mann blieb unverletzt. Am Audi entstand laut Polizei jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Die Laterne knickte durch den Aufprall ab. Der Schaden dort dürfte im Bereich von rund 2000 Euro liegen.