von SK

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag ereignet hat. Wie die Konstanzer Polizei in einer Pressenotiz mitteilt, ereignete sich der Unfall um 8 Uhr in der Dammgasse, die parallel zur Marktstätte liegt.

Konstanz Nach Fahrraddiebstählen in Konstanz und in der Schweiz: Nun hat die Ermittlungsgruppe „Speiche“ zwei Tatverdächtige Das könnte Sie auch interessieren

Was war passiert? Ein Lastwagen-Fahrer wendete in der Dammgasse, um rückwärts in eine Baustelle einzufahren. Wie die Polizei vermutet, ließ er aus Unachtsamkeit beim Vorwärtsfahren zu schnell die Kupplung kommen. Deshalb fuhr der 46-Jährige unkontrolliert gegen die Wand des dortigen Parkhauses Marktstätte.

Die Wand des Parkhauses wurde um etwa einen Meter nach innen verschoben. Zwei im Parkhaus stehende Fahrzeuge sowie das Führerhaus des Lastwagens wurden erheblich beschädigt. Der nicht mehr fahrbereite Brummi musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.