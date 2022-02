von Michael Buchmüller

Viele haben erst einmal dieses Klischee im Kopf, wenn das Wort Cannabis fällt: Dass da gleich so drei junge Typen vor einem sitzen mit glasig trüben Augen, durchnächtigt und mit leicht beseeltem Lächeln. Und dass sie einem davon erzählen, dass sie ihren Hanfanbau auf dem Balkon nun bald auf Felder verlagern können, wenn die Regierung – endlich! – Cannabis legalisiert. Und dass sie dann einen Shop aufmachen.

Online-Shop führt Salben, Cremes und Öle, die CBD enthalten

„Aber so sind wir nicht! Ganz und gar nicht“, sagt Sandro Jobst. Er ist einer von drei jungen Männern, alle gerade Mitte zwanzig, Studenten kurz vor ihrem Bachelor-Abschluss. Er studiert in Kehl Verwaltungsrecht, Marius Feurer und Luca Bieser in Konstanz Wirtschaftswissenschaften und Immobilienwirtschaft. Und ja, sie haben eine Geschäftsidee mit Cannabis, aber diese sieht ganz anders aus als ursprünglich gedacht.

Ihr junges Unternehmen „Bodensee CBD“ bietet im Moment online Salben, Cremes und Öle an, die nur CBD enthalten. Dabei handelt es sich um den nicht psychoaktiven Bestandteil der Hanfpflanze. Und der wirkt beruhigend, entzündungshemmend, schmerzstillend und schlaffördernd. Und dann gibt es da noch den Wirkstoff THC im Cannabis. Das ist das, was für den Rausch sorgt. „Dieser Anteil darf nicht über 0,2 Prozent in den für unsere Produkte verwendeten Hanfpflanzen liegen.“

Konstanz Wie berauschend darf Marihuana sein, damit ich es legal nach Deutschland einführen kann? Zwei Schweizer stehen vor dem Amtsgericht Konstanz wegen dieser Frage Das könnte Sie auch interessieren

Das legt die EU fest, und jeder Hanfanbauer testet seine Pflanzen in eigenen Laboren, schickt die Ergebnisse ein und wird auch durch Behörden stichprobenartig kontrolliert. Vor Kurzem seien zwei junge Männer mit 53 Kilogramm Cannabis am Konstanzer Zoll erwischt worden, da lag der Grenzwert an THC drüber, die beiden kamen in Untersuchungshaft. „Da muss man höllisch aufpassen, dass man im legalen Bereich bleibt!“ Die drei sind sich ihrer Verantwortung bewusst.

Schritt für Schritt, ohne Investoren, so starten die drei Männer

Ihr Startup ist ganz frisch am Start. Seit 1. Januar dieses Jahres. Das Unternehmen ist keine vier Wochen alt. Alle drei haben jeweils 3000 Euro eingebracht und dann losgelegt. Sandro Jobst nennt es „einen schlanken Anfang“, schließlich müssten sie ja erst noch ihr Studium abschließen. „Ansonsten“, so Marius Feurer, „gibt‘s Ärger zu Hause!“ Sie wollen es langsam angehen, Schritt für Schritt, ohne Investoren, von denen sie sich dann abhängig machen müssten. Als sie nach zwanzig Tagen online die 1000-Euro-Grenze Umsatz überschritten, haben sie sich einfach gefreut, sagen sie.

Den Cannabis-Markt haben sie genaustens studiert und ihnen ist dabei Folgendes aufgefallen: „Es gibt keine Marke, die da alles abdeckt.“ Luca zählt Bereiche auf, an die der Verbraucher nicht gleich denkt, zum Beispiel gebe es eine Unmenge Produkte mit Hanf für die Tierpflege. Für empfindliche Pfoten, für ängstliche Hunde zur Beruhigung, in Leckerlis. Und Jobst ergänzt: Er habe seit frühster Jugend starke Neurodermitis und Dutzende verschiedener Salben ausprobiert. „Und wenn man sich dann umschaut und nach Alternativen sucht, stößt man ganz schnell auf CBD-Produkte.“

Meinung Gras ist nicht gefährlicher als Alkohol – oder etwa doch? Fünf Argumente für die Cannabis-Freigabe und fünf dagegen Das könnte Sie auch interessieren

Aber klar, da gibt es auch den Markt für die „Genussfraktion“. Also für all diejenigen, die kiffen wollen. Zum Beispiel zum Entspannen in der Freizeit. Was ja bald, nach den Plänen der rot-gelb-grünen Regierung, legal werden soll. Und die wolle man natürlich auch bedienen. Wenn denn dann das neue Gesetz kommt.

Vielleicht wird der Anbau und Verkauf stark reglementiert werden, vielleicht wird ein dreitägiger Kurs bei der IHK reichen, um einen Shop eröffnen zu dürfen, das weiß noch keiner so genau. „Aber wir werden auf alle Fälle vorbereitet sein“, sagen die drei jungen Männer. Niemand, so die drei unisono, wolle etwas verharmlosen. Aber dass es an der Zeit sei, Cannabis aus der Illegalität zu holen, da stimmen alle drei überein.

Lasst uns über Cannabis sprechen – und nicht nur über Alkohol

Jobst ist überzeugt: „Es fehlt an Aufklärung!“ Über Alkohol werde geredet, über Cannabis (noch) zu wenig. Das könnte sich ändern, wenn 18-Jährige legal an den Stoff kämen. Feurer möchte, dass man aus dem Schwarzmarkthandel herauskommt. „An meiner früheren Schule konnte sich jeder 13-Jährige schon Hasch kaufen.“

Und es könne auch nicht sein, dass ein Autofahrer, dem nur ein Rest THC nachgewiesen werde, weil er vor Tagen etwas geraucht hatte, mit harten Strafen zu rechnen hat. „Das wäre so, als würde man dafür, dass man freitags fünf Bier getrunken hat, montags den Führerschein entzogen bekommen.“