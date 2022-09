Polizeibeamte des Polizeipostens Lutherplatz haben bereits am Donnerstag, 1. September, zwei Ladendiebe festgenommen, die in Konstanz ihr Unwesen getrieben hatten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz mitteilen, waren der 18- und der 26-Jährige schon am 26. August wegen mehrerer Ladendiebstähle in der Innenstadt aufgefallen. Am 1. September konnten sie dann nach erneuten Diebstählen im Drogerie- und Elektronikmarkt Müller an der Marktstätte festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden jungen Männer inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle erließ. Sie kamen in verschiedene Gefängnisse.