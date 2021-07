Seit Montagabend hat sich die Sonne nur noch selten über dem Konstanzer Himmel gezeigt. Nach den kräftigen Regenschauen sind die Wolken über der Konzilstadt geblieben und haben immer wieder für Niederschlag gesorgt. Wer dieser Tage in Konstanz vor die Tür geht, sollte daher nicht vergessen, sich einen Regenschirm einzupacken.

Das Wasser hat sich zuletzt nicht nur auf den Regenschirmen, sondern auch im Bodensee angesammelt. Am Mittwochvormittag lag der Wasserpegel bei 4,57 Metern, so die Auskunft auf der Internetseite der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg. Ab der Marke von 4,80 Metern spricht man am Bodensee von einem Hochwasser. Bis dahin ist es nicht mehr weit – und für den Rest der Woche ist Regenwetter angekündigt.

Fahrradbrücke am Seerhein: Wie viel Wasser der Seerhein derzeit hat, zeigt sich ganz deutlich an den Pfeilern. | Bild: Cian Hartung

Was ist, wenn der Bodenseepegel aufgrund der Regenfälle in den kommenden Tagen weiter steigt? Wie bereitet sich die Konstanzer Feuerwehr auf diesen Fall vor? Und hat das Technische Hilfswerk in Konstanzer genügend Sandsäcke für den Notfall?

Feuerwehr Konstanz beobachtet Entwicklung des Wasserpegels

Die Feuerwehr Konstanz hält sich für mögliche Einsätze in den kommenden Tagen bereit, erklärt Pressesprecher Christopher Kutschker auf SÜDKURIER-Anfrage am Dienstag. „Wir haben aber keine speziellen Vorbereitungen auf das Unwetter absolviert. Wir sind immer bereit.“ Aus diesem Grunde habe man vorerst auch keine weiteren Maßnahmen geplant.

Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz | Bild: Scherrer, Aurelia

„Wir behalten den Pegel am Bodensee und am Seerhein im Blick. Bislang ist aber alles in Ordnung“, sagt Kutschker. Da Konstanz eine ehrenamtliche Feuerwehr habe, gebe es keine dauerhafte Bereitschaft. Sollte es zu Überschwemmungen oder anderen Vorfällen kommen, seien aber genügend Helfer verfügbar, fügt der Pressesprecher hinzu. Bis dahin gilt für ihn und seine Kollegen: „Wir beobachten das Ganze und werden dementsprechend reagieren.“

THW Konstanz: 1500 Sandsäcke Vorrat und mindestens 12 Tonnen Sand nachbestellt

Um bei möglichen Überflutungen zu helfen, hält sich neben der Feuerwehr auch der Konstanzer Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) bereit. Die Ehrenamtlichen der Katastrophenschutzorganisation sind bei der Bekämpfung von Hochwasser im Einsatz, sollte es zu einer größeren Schadenslage kommen, erklärt Ortsbeauftragter Wolfgang Rüdiger.

Zur Verteidigung gegen das Hochwasser stünden rund 1500 Sandsäcke zur Verfügung, erklärt der Ortsbeauftragte. Außerdem seien rund weitere 800 Sandsäcke bis Dienstagabend von „Bufdis“ gefüllt worden, den Ehrenamtlichen, die ihren Bundesfreiwilligendienst beim THW absolvieren.

Wolfgang Rüdiger, Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbands in Konstanz. | Bild: Aurelia Scherrer

„Sie haben eigentlich andere Aufgaben“, sagt Rüdiger. Doch aus aktuellem Anlass seien ihre helfenden Hände gefordert. „Hut ab vor den Jungs“, so Rüdiger. Neben den rund 2300 Sandsäcken habe das THW einen Nachschub von zwölf bis 14 Tonnen Sand bestellt, erklärt er: „Das ist bei der aktuellen Wetterlage aber gar nicht so einfach zu besorgen.“

Bei hohem Pegelstand steht Deichberater zur Verfügung

Sollten die Sandsäcke tatsächlich gebraucht werden, stehe dem THW ein Deichberater aus den eigenen Reihen zur Verfügung, erklärt Wolfgang Rüdiger. Dieser berate vor Ort, wie die Sandsäcke für den Schutz gegen das Hochwasser gebaut werden müssten. „Er hat den Einblick, auf was man bei der Deichverteidigung achten muss“, sagt Rüdiger.

Konstanz Wirt Mäx Kessler kann wieder lachen. Er bedankt sich für die riesige Hilfsbereitschaft nach der Überschwemmung seiner Konstanzer Gaststätte Das könnte Sie auch interessieren

Doch beim Blick auf die Wettervorhersage macht sich der Ortsbeauftragte derzeit keine Gedanken. „Bisher ist alles stabil“, sagt er. Und angespannt sei der krisenerprobte Helfer ohnehin nicht. „Ich war bereits im Einsatz in Ruanda, Nepal, China oder Afghanistan.“ Grund zur Aufregung sei die Wettervorhersage der kommenden Tage für ihn daher nicht. „Aber wenn das Unwetter weiterzieht und nichts passiert, wären wir auch alle froh“, so Rüdiger.