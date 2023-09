Die Suche nach Vermissten gehört zu den regelmäßigen Aufgaben der Ordnungshüter – die Suche nach verschwundenen Kuscheltieren eigentlich nicht. Doch in diesem Fall macht die Konstanzer Polizei eine Ausnahme. Schließlich erhalten die Beamten nicht jeden Tag Post von kleinen Kindern.

Am Montagabend, 18. September, aber flatterte eine E-Mail aus Unterfranken ins Postfach des Polizeipräsidiums Konstanz. Die Mutter eines vierjährigen Jungen berichtet darin in seinem Namen über den Aufenthalt im Konstanzer Stadtgarten und dem dortigen Spielplatz am Samstag, 16. September. Die Mutter vermutet, dass ihr Sohn dort seine Kuschelkatze liegen ließ.

Vielleicht hatte sich das kesse Kuscheltier selbstständig gemacht und raste die Rutsche im Stadtgarten hinunter? | Bild: Hanser, Oliver

Da der Vierjährige das Stofftier sehr vermisst, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. Passanten, die die Kuschelkatze gefunden haben oder wissen, wo sie sehnsüchtig auf ihren kleinen Besitzer wartet, melden sich bitte unter 07531 9950 beim Polizeirevier Konstanz.

Eine Beschreibung des vermissten Stofftiers fügte die Polizei nicht an. Sollten nun mehrere Kuschelkatzen abgegeben werden, wird der kleine Unterfranke sein Tier bei einer Gegenüberstellung aber mit Sicherheit sofort identifizieren.