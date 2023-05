Ein Mercedes und ein BMW sind am Sonntag gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße in Konstanz zusammengeprallt. Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Vier Menschen saßen in dem Mercedes, der aus der Schweiz kam. Darunter auch der 29 Jahre alte Fahrer, der laut Polizei eine rote Ampel missachtete. Drei Menschen saßen in dem BMW, der von der Grenzbachstraße in den Kreuzungsbereich fuhr. Der Aufprall war so wuchtig, dass sich der BMW um 90 Grad drehte und die Airbags auslösten.

Alle sieben Verletzen wurden zur Behandlung in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Kreuzungsbereich war ab 14 Uhr wieder frei befahrbar, wie es weiter heißt, nachdem die Unfallaufnahme beendet war. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 20.000 Euro.