Konstanz-Dingelsdorf vor 3 Stunden

Kuriose Spuren in Maisfeld bei Konstanz: Polizei sucht nach den Verursachern

Die Konstanzer Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall: In einem Maisfeld haben Unbekannte am Wochenende Schäden an den Pflanzen angerichtet, wie eine Luftaufnahme zeigt. Vermutlich ist ein Fahrzeug durch das Feld gefahren.