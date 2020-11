In den letzten drei Wochen hat Rebecca Koellner viel Zeit auf der Seestraße verbracht. Der Grund: Insgesamt neun der dort gepflanzten Platanen wurden Teil ihrer Kunstaktion „Tag und Nacht“. Mit einer speziellen Farbe hat die freischaffende Künstlerin selbstgeschriebene Texte in Handarbeit auf die Bäume gestrichen.

Texte, die Lesende zum Nachdenken anregen sollen. Entstanden seien alle diese Texte in diesem Jahr. Manche nehmen Bezug auf die Corona-Krise. „Aber immer indirekt. Die Texte sind bewusst offen geschrieben, um die Fantasie anzuregen“, sagt Koellner.

„Kunst hat keinen Zweck“

Einen bestimmten Zweck habe diese Aktion aber nicht, auch wenn es Kunstschaffende derzeit aufgrund der geltenden Einschränkungen nicht leicht haben. Koellner sagt: „Kunst hat keinen Zweck.“ Würde man ihr einen zuschreiben, könne dieser missbraucht werden, so die Künstlerin weiter.

Konstanz Einzelne Stadträte stellen die Sinnhaftigkeit der Konstanzer Fontäne infrage. Doch ist die ganze Aufregung berechtigt? Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig ist es Koellner bei ihrer kreativen Arbeit dennoch, Kunst und Natur miteinander zu verbinden. Sie sieht deshalb die Bäume, die sie bemalt hat, nicht als Objekt an, sondern als Partner. Die Seestraße habe sie ausgesucht, weil sie eine Promeniermeile sei und sie so viele Menschen mit ihrer Kunst erreichen kann. Schon während des Auftragens sei sie oft angesprochen worden. Viele hätten sich über die kreativen Sprüche gefreut, andere hätten sich Sorgen wegen der Bäume gemacht.

Die Farbe schadet den Bäumen nicht

Diese Sorge sei allerdings unbegründet. „Unter der eigentlichen Farbe wurden mehrere Schichten Lehmfarbe aufgetragen, die dem Baum nicht schaden“, erklärt Koellner. Darauf wurde dann eine spezielle Farbschicht gelegt. Das Besondere daran: Es handelt sich um eine nachleuchtende Farbe. Trifft Licht darauf, speichert sie dieses und gibt es dann wieder ab, die Buchstaben beginnen zu leuchten.

Bei „Tag und Nacht“ handelt es sich nicht um Koellners erste Kunstaktion im öffentlichen Raum. Bereits 2014, meint sich Koellner zu erinnern, habe sie schon einmal verschiedene Bäume in der Seestraße mithilfe von Pflanzenschutzfarbe mit Texten versehen.

Konstanz Pappschilder, politische Parolen, Platanen: Jetzt ermittelt die Polizei wegen der offenbar konzertierten Aktion in der Konstanzer Seestraße Das könnte Sie auch interessieren

Anders als heute, waren es damals allerdings Texte verschiedener Schriftsteller. Einzelne Rückstände davon sind an manchen Bäumen auch heute noch zu sehen. In diesem Jahr stammen alle Texte von Koellner selbst. Sie sollen so lange auf den Platanen zu lesen sein, bis der Regen sie fortwischt, oder die Rinde abblättert. Gesponsert wurde die Aktion vom Kulturamt und dem Landkreis.