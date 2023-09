Musik und Literatur in der Büsinger Bergkirche. Für die künstlerische Verschmelzung von Rezitation und Musik eignet sich wohl kaum ein Text besser als Siddhartha von Hermann Hesse. Der Roman, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Indien spielt, handelt vom jungen Brahmanen Siddhartha und seinem Freund Govinda, die sich auf große Wanderschaft und damit auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begeben. Das Buch, in 23 Sprachen übersetzt, und alleine in Deutschland über drei Millionen Mal verkauft, zählt zu den modernen Klassikern der Weltliteratur. Susanne Breyer hat den Text auf ein Viertel des Originals gekürzt und dabei den Focus auf die innere Entwicklung Siddharthas gelegt.

Die wunderbar klare, rhythmische, ja beinah gebetsartig-lyrische Form des Textes rezitierte Josef Vossenkuhl so gekonnt und eindringlich, dass das Publikum mucksmäuschenstill zuhörte und sich der hypnotischen Wirkung der Geschichte hingab. Kongenial begleitet wurde der Sprechkünstler vom Paul Amrod World Music Trio, bestehend aus Paul Amrod am Piano, Viacheslav Grytsenko am Bass und Florian Schiertz an der Tabla, einem Schlaginstrument der nordindischen Musik. Das Paul Amrod World Trio untermalte dabei die Textpassagen musikalisch-dramatisch und brachte zudem immer wieder eigenständige Elemente ein, die von Bebop, Cool Jazz und Swing beeinflusst sind.

Das dankbare, bunt gemischte Publikum aus der Schweiz und Deutschland spendete zum Schluss minutenlangen Applaus, denn was sie miterlebt hatten, war etwas Besonderes. Beeindruckend war die Verbindung von Lesung und musikalischer Darbietung, die das Publikum in den Bann schlug. Dies war auch der gelungenen Inszenierung zu verdanken, für die Susanne Breyer verantwortlich war. Ihre künstlerischen Projekte zusammen mit Josef Vossenkuhl sind immer etwas Besonderes. Erinnert sei zum Beispiel an den Tag des offenen Denkmals in Singen und deren szenische Lesung zum legendären Singener Stadtplaner Hannes Ott.